Con la fine del mese di agosto, Xiaomi aggiorna nuovamente la lista di smartphone per cui è terminato il supporto software. Si tratta di un elenco di dispositivi (che comprende anche alcuni tablet Android prodotti dall’azienda nel corso degli anni) destinati a non ricevere ulteriori aggiornamenti di sicurezza e nuove versioni della MIUI. Le novità che vanno ad arricchire la lista End of Support (EOS) di Xiaomi comprendono smartphone lanciati tra il 2018 ed il 2019. Ecco i dettagli completi in merito agli smartphone Xiaomi e Redmi che non riceveranno ulteriori update.

Xiaomi aggiorna la lista End of Support: finisce il supporto software anche per lo Xiaomi Mi 9

Brutte notizie per alcuni utenti Xiaomi. L’azienda ha, infatti, aggiornato ancora una volta la lista di smartphone per cui è finito il supporto software. Tale lista, denominata semplicemente End of Support, ovvero fine del supporto, include svariati dispositivi e, dalla fine del mese di agosto, registra l’aggiunta di tre novità che non riceveranno ulteriori aggiornamenti di sicurezza e nuove versioni della MIUI.

La prima aggiunta di nota a tale lista è rappresentata dallo Xiaomi Mi 9. Lo smartphone, ex top di gamma di casa Xiaomi, è stato lanciato nel 2019. La fine del supporto così rapida, quindi, ha colto di sorpresa diversi utenti che avevano scelto di puntare sullo smartphone alcuni anni fa. Per lo Xiaomi Mi 9, infatti, si attendevano almeno 1 o 2 anni di aggiornamenti con patch di sicurezza in grado di ottimizzare il funzionamento del dispositivo.

Ricordiamo, infatti, che lo Xiaomi Mi 9 è stato lanciato poco più di due anni fa. L’ingresso nella lista di smartphone per cui è attivo l’End of Support, quindi, stupisce e di certo non rappresenta una buona notizia per chi ancora utilizza questo smartphone che, grazie allo Snapdragon 855, ha ancora tutte le carte in regola per offrire buone prestazioni in tutti i contesti di utilizzo.

Entra in fase di fine del supporto software anche lo Xiaomi Mi 8, lanciato dalla casa cinese un anno prima del Mi 9. In questo caso, la fine del supporto non stupisce e risulta essere in linea con le tempistiche attese per un top di gamma lanciato nel 2018. A completare l’elenco di smartphone per cui è terminato il supporto software da parte di Xiaomi troviamo il Redmi 7A, entry level della gamma presentato nel 2019.

Per questi tre smartphone è stata rilasciata la MIUI 12.5 e non ci sarà l’aggiornamento alla MIUI 13. A causa della fine del supporto software, inoltre, non sono previsti ulteriori patch di sicurezza. La versione software attualmente utilizzata è destinata ad essere quella finale. Chi ha ancora uno Xiaomi Mi 8, Mi 9 o un Redmi 7A non riceverà in futuro ulteriori aggiornamenti dalla casa madre.

Per il momento, non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte dell’azienda che difficilmente tornerà indietro sulla decisione di tagliare il supporto a modelli tutto sommato ancora recenti come il Mi 9. L’immagine qui di sotto riassume l’elenco completo di smartphone e tablet Xiaomi e Redmi entrati in fase di Endo of Support:

Leggi anche: Recensione Xiaomi 12X e 12: compatti e di fascia alta, ecco quale scegliere