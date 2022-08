Recentemente Google ha dato il via alla distribuzione della versione stabile di Android 13 per gli smartphone Pixel compatibili, nel farlo però si è premurato di avvisare gli utenti possessori degli ultimi nati della famiglia Pixel 6, di un piccolo “inconveniente”: qualora l’utente per qualsiasi motivo non volesse continuare ad utilizzare l’ultima versione del robottino, in seguito all’aggiornamento non avrà facoltà di tornare indietro (a causa di una vulnerabilità di sicurezza), o almeno dovrebbe seguire una procedura particolare per non incorrere in gravi problemi. Ora però, per alcuni utenti e condizioni di utilizzo, Google spiega come tornare ad Android 12 su Pixel 6, Pixel 6 Pro e Pixel 6a.

Google permette agli sviluppatori di tornare ad Android 12 per testare le proprie app sui Pixel 6

Se dunque Android 13 impedisce di default all’utente medio di eseguire un downgrade alla precedente versione del robottino, lo stesso non vale per gli sviluppatori: questi ultimi infatti possono avere validi motivi per voler testare le proprie applicazioni anche sulla versione precedente di Android e per questo motivo Google è venuto in loro soccorso.

Big G ha infatti fornito, attraverso il forum ufficiale dedicato agli sviluppatori, le immagini di supporto Android 12 per i Pixel:

Le immagini del supporto per gli sviluppatori sono immagini di sistema basate su build pubbliche stabili di Android 12 (livello API 31) e il rilascio di funzionalità 12L (livello API 32) che includono anche una versione aggiornata del bootloader con correzioni di sicurezza e un anti-rollback incrementato contatore.

Queste build hanno quindi lo scopo di fornire un’esperienza di sistema e app il più vicino possibile al comportamento di Android 12 su un device di un utente medio, simulate ovviamente su un dispositivo di test dello sviluppatore; inoltre Google si premura di sottolineare che tali build non sono adatte per un uso generale visto che è stato aggiornato solo il bootloader e il contatore anti-rollback e che non verrà implementato alcun aggiornamento di sicurezza via OTA. Inoltre alcune applicazioni potrebbero non funzionare in maniera idonea, come sottolinea l’azienda:

Le build di supporto per gli sviluppatori non sono approvate da Compatibility Test Suite (CTS) , ma hanno superato i test preliminari e forniscono un set stabile di API per gli sviluppatori. Le app che dipendono da build approvate da CTS o utilizzano le API SafetyNet potrebbero non funzionare normalmente su build di supporto per sviluppatori Android 12.

Se siete sviluppatori e avete necessità di eseguire dei test delle vostre app sui Pixel 6 con Android 12 potete reperire le build direttamente sul forum ufficiale, seguendo le istruzioni rilasciate da Google.

