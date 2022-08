Non è passato molto tempo dalla presentazione ufficiale della nuova serie di smartwatch di Samsung, Galaxy Watch 5 e Watch 5 Pro, che già la community guarda affascinata verso i nuovi modelli, tanto da cercare soluzioni alternative per poter utilizzare le nuove watch faces anche sui modelli precedenti del brand.

Ora però è la stessa Samsung ad accontentare la voglia di personalizzazione degli utenti, grazie ad un nuovo aggiornamento.

Samsung aggiorna l’app Galaxy Watch4 Manager, nuovi quadranti e interfaccia utente dell’app aggiornata

Dal punto di vista dell’hardware interno, se tralasciamo le batterie più capienti e il nuovo sensore di temperatura, non ci sono grosse differenze sotto il cofano fra le ultime due generazioni di smartwatch del colosso coreano; la maggior parte delle differenze le possiamo trovare nelle funzionalità.

L’azienda ha dunque iniziato la distribuzione di un aggiornamento per l’app Galaxy Watch4 Manager, con il quale porta i quadranti della serie Watch5 sulla vecchia generazione; l’aggiornamento inoltre modifica leggermente l’interfaccia dell’applicazione stessa. Con quest’ultimo update l’app raggiunge la versione 2.2.11.22081151 ed è, come di consueto, reperibile sia attraverso il Galaxy Store che il Google Play Store.

Insomma gli utenti possessori del vecchio modello di smartwatch saranno probabilmente felici di non dover necessariamente ricorrere alla procedura tramite ADB di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa, trovando praticamente tutto già pronto grazie a questo aggiornamento. Inoltre sembra che Samsung abbia intenzione di rilasciare a breve l’aggiornamento One UI Watch 4.5, basato su Wear OS 3.5 per la vecchia serie di smartwatch, dotandoli quindi di un’interfaccia utente aggiornata e nuove funzionalità che hanno fatto il loro debutto sulla gamma Watch5.

