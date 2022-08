Alcuni fra voi potrebbero aver approfittato dell’ottima promozione lancio di Google Pixel 6a su Amazon di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa e, i più rapidi, potrebbero già aver ricevuto a casa il dispositivo grazie alla celerità del servizio di spedizioni del colosso dell’e-commerce.

Impazienti di testare il nuovo dispositivo acquistato, alcuni potrebbero incorrere in quello che sembra un problema di gioventù legato al sensore per le impronte digitali integrato nel display che, ricordiamo, è differente da quello implementato su Pixel 6 e Pixel 6 Pro.

Google Pixel 6a si sblocca con qualsiasi impronta digitale

Non si tratta di qualcosa di analogo ai fratelli maggiori, Pixel 6 e Pixel 6 Pro che lamentavano inizialmente un sensore lento e poco preciso, con anche un fastidioso bug, ma questa volta è qualcosa di più preoccupante; come riportato da diversi utenti su Reddit, alcune unità di Pixel 6a consentono lo sblocco del dispositivo con qualsiasi impronta digitale, anche non registrata.

Sono diverse le prove effettuate dagli utenti che sono riusciti a sbloccare lo smartphone sia con le proprie impronte (non associate al dispositivo) che con quelle di amici e familiari, ovviamente non registrate. Questo bug è sicuramente più preoccupante di quello di cui soffrivano gli altri due smartphone della famiglia, ma sempre dagli utenti, arriva una possibile soluzione temporanea.

Ecco la soluzione alternativa

Dunque se anche voi siete tra gli sfortunati utenti afflitti da questo problema non disperate, esistono un paio di soluzioni a cui potete fare affidamento, nell’attesa di un fix software da parte di Big G.

La prima è sicuramente la più scomoda, ma anche la più sicura in un certo senso visto che vi salvaguarda dal possibile ripetersi di questo problema, ovvero disattivare completamente lo sblocco tramite impronte digitali, preferendovi un PIN, una password o un pattern di sblocco; se ciò da un lato può garantirvi di evitare problemi con applicazioni bancarie o legate ai pagamenti, dall’altro non è certo il massimo doversi affidare a metodi di sblocco vetusti su un dispositivo nuovo di zecca.

La seconda soluzione è stata testata con successo da un utente che, sempre su Reddit, ha dichiarato di aver inizialmente provveduto ad eliminare tutte le impronte digitali salvate sullo smartphone, in seguito dopo aver nuovamente registrato le proprie impronte il problema non si è più presentato. A differenza della prima soluzione questa rappresenta un ottima alternativa, momentanea, per continuare ad utilizzare il sensore per le impronte digitali di Pixel 6a senza troppe preoccupazioni, in attesa che Google rilasci ufficialmente un fix per questo pericoloso bug.