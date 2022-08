Di tanto in tanto il team di sviluppatori di Instagram introduce delle novità per rendere sempre più ricca l’esperienza garantita agli utenti da questo popolare social network e negli ultimi tempi a ricevere delle attenzioni più volte è stata la funzionalità dei Reels.

Ebbene, nelle scorse ore il team di Instagram ha annunciato il rilascio di un nuovo aggiornamento che ancora una volta ha ad oggetto questa funzionalità, con gli obiettivi di aiutare i creatori di contenuti ad aumentare la loro portata e di fornire loro più informazioni sui video che condividono.

Ecco come Adam Mosseri ci presenta le tre novità introdotte da Instagram:

📣 Reels Updates 📣

We’re launching a few new Reels features to make it fun and easy for people to find + share more entertaining content:

– ‘Add Yours’ Sticker

– IG-to-FB Crossposting

– FB Reels Insights

Have a favorite? Let me know 👇🏼 pic.twitter.com/RwjnRu5om2

— Adam Mosseri (@mosseri) August 16, 2022