Nothing, azienda neonata di Carl Pei, ha da poco lanciato sul mercato il suo Nothing Phone (1) dopo aver creato diverso interesse da parte della community di appassionati. In questi casi ad aumentare l’hype dei fan sono funzionalità particolari o specifiche caratteristiche tecniche del dispositivo di turno, e proprio in questo frangente si configura la situazione che vi riportiamo oggi.

Nothing modifica silenziosamente le specifiche del display di Nothing Phone (1)

Tra le varie caratteristiche dello smartphone pubblicizzate dall’azienda, figura il display: si tratta di un pannello OLED da 6,55 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz, HDR10+ e 1200 nit di luminosità massima.

Secondo quanto inizialmente dichiarato dall’azienda, Nothing Phone (1) sarebbe in grado di raggiungere una luminosità di 500 nits in condizioni standard, e ben 1,200 nits durante la riproduzione di contenuti HDR.

Dunque dov’è il problema? Il problema risiede nel fatto che, come hanno fatto notare diversi recensori sul web, in nessuna circostanza lo smartphone è realmente in grado di raggiungere i 1.200 nits, ma si ferma ad un valore di luminosità di picco di 700 nits.

Nothing non ha, per il momento, commentato pubblicamente la questione ma ha modificato in sordina le specifiche tecniche del display sul proprio sito ufficiale, adeguandole a quelle rilevate dalle diverse fonti di cui sopra.

Le restanti specifiche del display non hanno subito variazioni e risultano accurate (frequenza di aggiornamento adattiva di 120 Hz, il campionamento del tocco di 240 Hz e il supporto HDR10+), ma appare strano, nonché eticamente discutibile, che l’azienda abbia apportato questa modifica senza farne parola, probabilmente auspicando che nessuno se ne accorgesse (o almeno questo penseranno i malfidenti).

Ci auguriamo che Nothing faccia mea culpa con i propri utenti spiegando la situazione, dopotutto potrebbe anche trattarsi di un semplice errore, non necessariamente messo in atto con malizia.

