Nella nostra recente riprova di Samsung Galaxy S21 Ultra vi abbiamo spiegato a chiare lettere come l’attuale immobilismo del mercato degli smartphone rappresenti un ottimo motivo per tenere in debita considerazione l’acquisto del migliore dello scorso, tuttavia questo non vuol dire che il 2022 non abbia portato finora modelli molto validi e soprattutto non significa ignorare volutamente eventuali offerte ottime sui flagship più recenti, come quelle che vediamo oggi relativamente alle serie Xiaomi 12 e Samsung Galaxy S22.

Insomma, dopo aver visto pochi istanti fa alcune ghiotte occasioni disponibili su Amazon nella fascia media del mercato, adesso saliamo decisamente di livello e per farlo ci spostiamo sul marketplace per eccellenza, eBay.

Offerte eBay: serie Samsung Galaxy S22 e Xiaomi 12

Partiamo proprio dalle offerte relative ai flagship, lasciando alla fine l’unica voce fuori dal coro di questa selezione. In apertura e qui sopra si è parlato di serie e infatti sono ben cinque i modelli da prendere in esame, vale a dire: Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ e Samsung Galaxy S22 Ultra 5G da una parte, Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro dall’altra.

Serie Xiaomi 12

Il modello base, Xiaomi 12 5G (di cui trovate a questo link la nostra recensione in coppia con Xiaomi 12X), si trova attualmente in offerta nel taglio di memoria con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, nella colorazione Blue; il prezzo previsto è di 544,90 euro (sconto del 26%, 195 euro, rispetto al prezzo dell’inserzione pari a 739,90 euro) e la spedizione standard è gratuita. Il prodotto arriva dall’Italia, la consegna è prevista tra il 25 e il 29 agosto, il venditore presenta il 99,6% di feedback positivo e non manca ovviamente la Garanzia cliente eBay. Ecco il link:

Acquista Xiaomi 12 5G 8 GB + 256 GB Blue a 544,90 euro

Il modello top, Xiaomi 12 Pro 5G (di cui trovate a questo link la nostra recensione), si trova attualmente in offerta nel taglio di memoria con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, nella colorazione Blue; il prezzo previsto è di 759,90 euro; la spedizione standard è gratuita. Il prodotto arriva dall’Italia, la consegna è prevista tra il 25 e il 29 agosto, il venditore presenta il 99,6% di feedback positivo e non manca ovviamente la Garanzia cliente eBay. Ecco il link:

Acquista Xiaomi 12 Pto 5G 12 GB + 256 GB Blue a 759,90 euro

Serie Samsung Galaxy S22

Il modello base Samsung Galaxy S22 e quello intermedio Samsung Galaxy S22+ (di cui trovate a questo link la nostra recensione di coppia) sono in offerta nel taglio di memoria con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, entrambi nella colorazione Pink Gold; il primo a 664,90 euro, il secondo a 819,90 euro. In entrambi i casi, la spedizione standard è gratuita, il prodotto arriva dall’Italia, la consegna è prevista tra l’11 e il 16 agosto e il venditore (lo stesso degli Xiaomi visti poc’anzi) ha il 99,6% di feedback positivo; non manca ovviamente la Garanzia cliente eBay. Ecco i link:

Stesso venditore anche per Samsung Galaxy S22 Ultra 5G (ecco la nostra recensione e la nostra riprova), che è indubbiamente l’occasione più interessante di tutta la selezione: il taglio base da 8 GB + 128 GB viene proposto a soli 899,90 euro nella colorazione Phantom Black. Anche in questo caso, la spedizione standard è gratuita, il prodotto arriva dall’Italia, la consegna è prevista tra l’11 e il 16 agosto e non manca la Garanzia cliente eBay. Ecco il link:

Acquista Samsung Galaxy S22 Ultra Phantom Black 8 GB + 128 GB a 899,90 euro

L’outsider

Concludiamo con l’unico modello di fascia media di questa selezione: OPPO Find X5 Lite 5G. Contro un prezzo di listino di 499,99 euro, il modello più economico della serie Find X5 è acquistabile a 349,99 euro con spedizione economica dall’Italia gratis (consegna tra 29 e 31 agosto), venditore col 98,7% di feedback positivo e garanzia cliente eBay. Ecco il link:

Acquista OPPO Find X5 Lite 5G 8 GB + 256 GB Blue a 349,99 euro

Non dimenticate che su eBay è disponibile un’interessante codice sconto: ve ne abbiamo parlato in un articolo dedicato.

