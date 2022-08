Questo codice sconto vi fa acquistare tanti smartphone a prezzi super

Le occasioni per acquistare smartphone Android a prezzi scontati non sono di certo una rarità, ma quando capitano offerte come quelle che vediamo oggi — che toccano una notevole varietà di marchi, fasce di prezzo — vanno sapute cogliere: su eBay, arcinoto marketplace, è disponibile un codice sconto che permette di ridurre all’istante il prezzo di numerosi modelli interessanti.

Ricordandovi che, qualora nessuno degli smartphone elencati di seguito fosse di vostro interesse, potreste sempre valutare l’offerta di Unieuro per Xiaomi 12 Lite 5G, vediamo subito questa nuova iniziativa promozionale.

Buono sconto eBay: informazioni sulla promozione

Prima di entrare nel merito delle singole offerte che questa promozione permette di ottenere, facciamo un rapido riassunto delle informazioni principali della stessa.

Innanzitutto, il codice sconto in argomento non è esattamente nuovo, essendo disponibile dallo scorso 17 gennaio. In secondo luogo, le possibilità di utilizzo non mancano e non mancheranno neppure nei mesi a venire: la scadenza della coupon è fissata per le ore 23.59 del 31 dicembre 2022.

Il codice sconto da utilizzare PIT10PERTE2022 e dà diritto ad uno sconto del 10% per un massimo di 50 euro; ogni utente può effettuare un massimo di 10 utilizzi. Riscattare il buono sconto è semplicissimo, non occorre fare altro che:

Aggiungere al carrello uno o più prodotti delle categorie idonee. Inserire il codice PIT10PERTE2022 nel campo indicato (“Aggiungi i coupon”) prima di effettuare il pagamentoe Eseguire il pagamento mediante PayPal, carta di credito o di debito.

Vista la durata della promozione, la selezione di prodotti acquistabili — e dunque degli sconti ottenibili — potrà subire delle variazioni nelle settimane e nei mesi a venire. Per maggiori dettagli su termini e condizioni di questa promozione di eBay, potete fare riferimento alla pagina ufficiale della stessa.

Migliori offerte grazie al codice sconto eBay

Fatte queste doverose premesse, andiamo subito a scoprire quali smartphone Android è possibile acquistare e a quali prezzi grazie al codice sconto PIT10PERTE2022. Tutti i prezzi indicati di seguito sono già scontati, per vederli dovrete prima applicare il coupon indicato nel carrello come da istruzioni precedenti.

Ecco le migliori offerte disponibili in questo momento:

Queste e tutte le altre offerte relative agli smartphone Android compatibili con la promozione in discorso possono essere visualizzate al link sottostante:

Migliori offerte smartphone Android con codice sconto eBay