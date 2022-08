Xiaomi 12 Lite 5G spicca tra le offerte del Fuoritutto di Unieuro

Xiaomi 12 Lite 5G è la nuova proposta del produttore cinese per la fascia media e, dopo essere stato presentato ufficialmente il mese scorso ed essere arrivato anche sul mercato italiano pochi giorni più tardi, è già protagonista di offerte degne di nota, come quella attualmente disponibile da Unieuro.

Tanto per restare in tema di offerte per smartphone Android, vi ricordiamo quelle dello store OnePlus e la promozione estiva di Xiaomi, oltre ovviamente al volantino Fuoritutto di Unieuro, che vi avevamo illustrato in maniera più dettagliata giusto pochi giorni fa.

Xiaomi 12 Lite 5G in offerta da Unieuro

Veniamo al dunque e scopriamo subito l’offerta che Unieuro propone per Xiaomi 12 Lite 5G: il medio di gamma di Xiaomi è disponibile in Italia al prezzo di listino di 499,90 euro, ma il noto rivenditore applica uno sconto del 18% che porta il prezzo finale a 409,75 euro, dunque oltre 90 euro in meno per un dispositivo appena lanciato sul mercato. Lo sconto si applica a tutte e tre le colorazioni dello smartphone, ossia Black, Lite Green e Lite Pink.

Ecco i link diretti per procedere all’acquisto:

I più indecisi sappiano che lo smartphone è dotato di: un display AMOLED TrueColor da 6,55 pollici con HDR10+, Dolby Vision, refresh rate fino a 120 Hz e un touch sampling di 240 Hz; un SoC Qualcomm Snapdragon 778G a 6 nm con 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna; una fotocamera frontale da 32 MP, tre fotocamere posteriori con principale da 108 MP con sensore HM2, ultra-grandangolare da 8 MP e macro da 2 MP; batteria da 4300 mAh con ricarica turbo da 67 W (cablata); MIUI 13 con base Android 12.