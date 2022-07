Dopo aver fatto crescere l’hype per quello che sarà quasi sicuramente uno degli smartphone da consigliare per questa seconda metà del 2022, annus horribilis per il mondo della telefonia per via del drastico aumento di prezzo degli smartphone di fascia media, Xiaomi presenta 12 Lite, un prodotto che fa di schermo, fotocamera e design (preso in prestito dai fratelli maggiori 12X, 12 e 12 Pro) i suoi veri punti di forza.

Specifiche tecniche definitive di Xiaomi 12 Lite

Partiamo dallo schermo, avvolto in una scocca che ricorda molto i fratelli maggiori. Un pannello AMOLED da 6.55” FullHD+ con supporto HDR10+, refresh rate a 120Hz, touch sampling a 240Hz e il classico punch hole centrale che racchiude la fotocamera anteriore da 32MP. Lo schermo integra un sensore per la lettura delle impronte digitali, un cambiamento rispetto al predecessore 11 Lite 5G NE il cui lettore era posto sul lato destro.

Il processore è il collaudato Snapdragon 778G con processo produttivo a 6nm e GPU Adreno 642L che verrà affiancato a 6 oppure 8GB di RAM e 128 o 256GB di memoria interna.

Lato fotocamere troviamo un sensore principale Samsung HM2 da 108MP (utilizzato da Xiaomi su Redmi Note 11 Pro e Pro Plus) con apertura f/1.9, una camera ultra grandangolare da 8MP f/2.4 e la solita (inutile, forse?) 2MP macro.

Gli amanti dei selfie saranno entusiasti di sapere che nel piccolo forellino al centro dello schermo trova spazio un sensore da 32MP Samsung GD2 equipaggiato con autofocus e svariate funzioni software sviluppate da Xiaomi per migliorare gli scatti, come la modalità ritratto e la modalità “Selfie Glow”.

Pur avendo dimensioni umane (159.3 x 73.7 x 7.3 mm), Xiaomi è riuscita ad inserire una batteria da 4300mAh che, se adeguatamente ottimizzata, potrebbe far ottenere ottimi risultati al nuovo 12 Lite. Fortunatamente la casa cinese non ha eliminato l’alimentatore (da 67W) dalla confezione.

Concludiamo con le altre specifiche tecniche, che includono supporto al dual 5G standby, dual speaker, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2. Si perde purtroppo il jack delle cuffie, forse per via dello spessore contenuto ed è ancora una volta presente il tanto odiato sensore di prossimità virtuale. Speriamo che questa volta Xiaomi abbia risolto i problemi che si porta dietro da anni con questo sensore.

Riassumendo le specifiche tecniche possiamo sicuramente notare che Xiaomi 12 Lite è un prodotto completo in ogni settore senza strafare.

Prezzi, colori e disponibilità

Xiaomi 12 Lite sarà disponibile in 3 colorazioni, verde rosa e nero. I tagli di memoria disponibili saranno anch’essi 3, di seguito i prezzi per ogni versione:

6GB RAM/128GB storage interno a 399$

storage interno a 8GB RAM/128GB storage interno a 449$

storage interno a 8GB RAM/256GB storage interno a 499$

I preorder per la versione globale partiranno oggi sui canali autorizzati Xiaomi mentre per quanto riguarda la disponibilità in Italia non ci sono ancora notizie, seguiteci per i prossimi aggiornamenti che sicuramente non tarderanno ad arrivare.

