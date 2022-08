Dalla Thailandia arriva la notizia del lancio di OPPO Reno8 Z 5G, nuovo smartphone di fascia media che sembra avere le carte in regola per conquistare tanti utenti, soprattutto chi è alla ricerca di un device dal design curato.

A caratterizzare il nuovo smartphone di OPPO vi sono un ampio display con un foro nell’angolo in alto a sinistra per la fotocamera frontale e, sulla parte posteriore, un comparto fotografico integrato in due anelli che si illuminano per segnalare le notifiche e lo stato della ricarica della batteria.

Le principali caratteristiche di OPPO Reno8 Z 5G

Questa è la scheda tecnica del nuovo telefono di OPPO:

display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), luminosità massima di 600 nit, refresh rate a 60 Hz e SCHOTT Xensation Up Glass

con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), luminosità massima di 600 nit, refresh rate a 60 Hz e SCHOTT Xensation Up Glass processore Qualcomm Snapdragon 695 5G con GPU Adreno 619

con GPU Adreno 619 8 GB di RAM LPDDR4x

128 GB di memoria di archiviazione

fotocamera frontale da 16 megapixel (con apertura f/2.4 e pixel da 1.0 µm)

tripla fotocamera posteriore con sensore primario da 64 megapixel (con apertura f/1.7 e PDAF), sensore macro da 2 megapixel e sensore per il calcolo della profondità da 2 megapixel

(con apertura f/1.7 e PDAF), sensore macro da 2 megapixel e sensore per il calcolo della profondità da 2 megapixel 5G SA/NSA, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, USB Type-C, NFC

sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nel display

sistema di illuminazione posteriore per le notifiche e la ricarica

batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC a 33 W

con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC a 33 W Android 12 con interfaccia ColorOS 12.1

dimensioni: 159,9 x 73,2 x 7,7 mm

peso: 181 grammi

Prezzo e disponibilità dello smartphone

OPPO Reno8 Z 5G in Thailandia è già disponibile in pre-ordine nelle colorazioni Dawnlight Gold e Starlight Black ad un prezzo pari, al cambio, a circa 350 euro e l’esordio ufficiale sul mercato è in programma per il 14 agosto.

Al momento non vi sono informazioni su una possibile commercializzazione dello smartphone anche nei Paesi europei. Staremo a vedere.

