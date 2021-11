Ora che Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro hanno fatto il loro esordio ufficiale in alcuni mercati selezionati (per l’Italia, lo ricordiamo, ci sarà da attendere sino al prossimo anno), in Rete iniziano a susseguirsi le testimonianze dei primi utenti che lamentano la prezenza di bug più o meno gravi.

Ebbene sì, anche la nuova generazione di smartphone di Google presenta dei problemi, così come quelle che l’hanno preceduta e pare che sia il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali una delle componenti a dare agli utenti più preoccupazioni.

Ecco un altro bug di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro

Su Reddit un post sta andando via via a raccogliere testimonianze di acquirenti di Google Pixel 6 che lamentano un serio problema con il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali che, nel caso in cui la batteria dello smartphone si scarichi del tutto, smetterebbe completamente di funzionare.

Sulla base di quanto viene raccontato dagli utenti si può ipotizzare che si tratti di un bug a causa del quale non solo viene disabilitato il funzionamento del sensore per il riconoscimento delle impronte digitali ma vengono nascoste anche le relative opzioni, come se tale componente non fosse presente sul device.

E, aspetto ancora più preoccupante, pare non vi siano soluzioni fai-da-te per risolvere temporaneamente il bug in attesa di una risoluzione trovata dal team di sviluppatori di Google e implementata attraverso un aggiornamento software, ad eccezione di un ripristino del dispositivo alle impostazioni di fabbrica, operazione che richiede un certo tempo e impegno e che, proprio per tale motivo, non è ben vista da tanti utenti.

Fortunatamente il team del colosso di Mountain View ha già ricevuto numerose segnalazioni e si è messo all’opera per provare a trovare la fonte del problema e una soluzione, con la speranza che possa essere implementata quanto prima.

