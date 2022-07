Google ha da poche ore confermato che la propria funzionalità Game Dashboard, finora esclusiva degli smartphone Pixel con Android 12, e che è stata portata all’esordio sulla serie Google Pixel 6, arriverà su altri dispositivi in futuro, tramite l’implementazione all’interno dei Google Play Services.

Requisito fondamentale per la funzionalità sarà l’aggiornamento ad Android 13: il nuovo Google Pixel 6a, come dichiarato dalla stessa Google, otterrà la Game Dashboard proprio in occasione dell’aggiornamento ad Android 13, atteso per l’autunno; di conseguenza, le parole di Google riportate in apertura potrebbero lasciare spazio all’interpretazione.

Game Dashboard: con Android 13 arriverà su Pixel 6a e, forse, su altri dispositivi

Non è la prima volta che ci ritroviamo a parlare della Game Dashboard, l’insieme di funzionalità dedicate agli utenti in possesso di un Google Pixel 6 o Google Pixel 6 Pro che giocano da smartphone.

La funzionalità, molto apprezzata, è da settimane al centro di speculazioni, grazie al solito insider Mishaal Rahman che, per primo, aveva anticipato che qualcosa si stesse muovendo, dalle parti di Mountain View, per implementare la funzionalità all’interno dei Google Play Services, aprendo gli scenari, di fatto, ad un possibile arrivo su smartphone Android diversi dai Google Pixel.

Nel changelog dell’aggiornamento di sistema Google Play del mese di luglio, Google ha confermato che più smartphone riceveranno la funzionalità, finora esclusiva di alcuni Pixel. Tuttavia, il fatto che il più recente Google Pixel 6a sia sprovvisto, al momento, della funzionalità e che la riceverà in dote con il futuro aggiornamento ad Android 13 lascia, come anticipato in apertura, spazio ad interpretazioni delle parole di Big G.

Di seguito riportiamo il passaggio relativo a Game Dashboard, contenuto nei dettagli circa l’aggiornamento di sistema Google Play di luglio 2022, che potete trovare, in forma estesa, nella pagina dedicata sul portale del supporto Google.

Giochi

[Telefono] La game dashboard ti consente di scegliere una maggiore durata della batteria o prestazioni più elevate, bloccare chiamate e notifiche durante il gioco, accedere agli obiettivi di Play Games e altro ancora. Disponibile su dispositivi selezionati con Android T.

Il dubbio, quindi, non riguarda il fatto che la funzionalità, inizialmente facente parte dell’aggiornamento ad Android 12 dedicato ai Pixel, sarebbe stata implementata all’interno dei Google Play Services, cosa testimoniata da un lento percorso di sviluppo, ma riguarda l’eventuale arrivo su altri dispositivi: sul panorama Android, infatti, vari produttori hanno già all’interno delle proprie interfacce personalizzate delle funzionalità analoghe alla Game Dashboard di Google.

L’arrivo su altri smartphone, dunque, potrebbe essere interpretato sia come “arriverà sul Google Pixel 6a con Android 13″ che come “arriverà sul Google Pixel 6a ma anche su altri dispositivi selezionati con Android 13”. Per comprendere i reali piani di Google, quindi, ci sarà da attendere il rilascio di Android 13 per gli smartphone non a marchio Google; se non si fosse capito, comunque, Google Pixel 6a, che nel frattempo ha ricevuto il primo aggiornamento software della sua carriera, riceverà presto la nuova funzionalità.

Why GMS Game Dashboard requires Android 13+ when Pixel's Game Dashboard is available on Android 12? It's because many APIs it relies on were only accessible to preinstalled apps signed with the same platform certificate, and not all privileged system apps like Play Services. — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) July 28, 2022

Tirando in ballo nuovamente Mishaal Rahman, scopriamo che l’implementazione della Game Dashboard tramite i Google Play Services richiede una manciata di API dedicate e alcune modifiche ad API, già esistenti, che non facevano parte del sistema Android stesso in Android 12: di fatto, per implementare la funzionalità all’interno dei Google Play Services, il team di sviluppo ha dovuto modificare leggermente il modus operandi di alcune parti a livello di sistema, rendendole dipendenti da Android 13.

