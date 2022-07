Google arriva a una svolta con il suo Pixel 6a, il nuovo smartphone di fascia media presentato a maggio durante il Google I/O e lanciato in Italia in preordine un paio di giorni fa. Per la prima volta c’è direttamente Google dietro alla vendita su Amazon del dispositivo, che può essere acquistato con un interessante bundle per questi primi giorni.

Google vende ufficialmente Pixel su Amazon: è la prima volta e si parte da Pixel 6a

Già in passato abbiamo visto i Google Pixel venduti e spediti da Amazon, ma non c’era direttamente Google dietro alla vendita e i prezzi (almeno quelli iniziali) ne erano la dimostrazione. Questa volta la casa di Mountain View ha deciso di dare una sterzata e di proporre fin da subito in preordine il suo Pixel 6a con l’omaggio riservato agli stessi primi acquirenti del Google Store.

Il nuovo smartphone Android viene infatti proposto per i primi 500 preordini con le Google Pixel Buds A incluse nel prezzo di 459 euro: si tratta di cuffie true wireless in-ear dal valore di 99 euro, con driver dinamici da 12 mm, Suono adattivo (che consente di regolare il volume in base all’ambiente), Google Assistant, controlli touch e Fast Pair per una rapida associazione.

Google Pixel 6a abbiamo imparato a conoscerlo nelle scorse settimane, ma da qualche ora possiamo finalmente scoprirlo più da vicino: offre lo stesso SoC dei fratelli maggiori, ossia il Google Tensor GS101 a 5 nm, affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, un display gOLED da 6,1 pollici Full-HD+ con refresh rate a 60 Hz e sensore d’impronte integrato, una doppia fotocamera con sensore principale da 12,2 MP e uno ultra-grandangolare da 12 MP, una fotocamera anteriore da 8 MP e una batteria da 4400 mAh. Non manca la connettività 5G, così come Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, NFC e porta USB Type-C.

Oltre a Google Pixel 6a, sono disponibili in preordine su Amazon anche le stesse Pixel Buds A a 99 euro (Verde oliva o Bianco), al debutto sul noto sito di e-commerce (consegne dal 28 luglio), e le nuove cuffie svelate durante il Google I/O 2022 e appena lanciate in preordine, le Google Pixel Buds Pro (nelle quattro colorazioni Corallo, Grigio antracite, Grigio nebbia e Verde cedro). Queste ultime sono in preordine al prezzo di 219 euro e saranno consegnate a partire dal 2 agosto 2022.

Per preordinare Google Pixel 6a con Pixel Buds A in regalo o le Google Pixel Buds Pro, oppure per acquistare separatamente le Pixel Buds A potete seguire i link qui in basso:

