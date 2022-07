Continuano le offerte Xiaomi Smart Summer con il nuovo Round 2 appena partito che si estenderà fino al prossimo 7 di agosto. A disposizione degli utenti ci sono tante offerte e sconti dedicate ai prodotti Xiaomi e, in particolare, agli smartphone del costruttore. Per il Round 2 degli sconti estivi di Xiaomi si segnalano, in particolare, alcune offerte speciali valide fino al 31 luglio su diversi smartphone Xiaomi e Redmi. Ecco le offerte più interessanti da sfruttare:

Smartphone Xiaomi e Redmi in offerta sullo store ufficiale per gli sconti Smart Summer

Tra le nuove offerte Xiaomi valide fino al prossimo 31 di luglio troviamo diversi smartphone Xiaomi e Redmi. Una delle offerte più interessanti riguarda lo Xiaomi 11T in configurazione con 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage. Questa variante dello smartphone viene proposta al prezzo scontato di 369,90 euro invece di 599,90 euro.

Lo Xiaomi 11T, ricordiamo, può contare sul SoC MediaTek Dimensity 1200-Ultra e su di un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+. Da notare anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 Megapixel e una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67 W.

Per sfruttare l’offerta è possibile utilizzare il link qui di sotto:

Un’altra imperdibile offerta del Round 2 di offerte estive di Xiaomi è dedicata allo smartphone Xiaomi 11T Pro con 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage. Lo smartphone viene proposto al prezzo scontato di 399,90 euro invece di 699,90 euro. Ricordiamo che lo smartphone può contare sulla presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 888.

Tra le specifiche tecniche troviamo un display AMOLED da 6,67 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ ed una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 120 W. Lo smartphone può contare su di una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 108 Megapixel. Ecco il link per l’offerta:

Da segnalare anche le offerte Xiaomi dedicate agli smartphone Redmi. Partiamo dal Redmi Note 10S in offerta a 179,90 euro invece di 249,90 euro nella variante da 6 GB di memoria RAM e 64 GB di storage. Lo smartphone di Redmi può contare su di un display AMOLED da 6,43 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+.

A gestire il funzionamento dello smartphone c’è poi il SoC MediaTek Helio G95 che viene supportato da una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33 W. Il comparto fotografico include una quadrupla fotocamera posteriore con un sensore principale da 64 Megapixel. Ecco il link per sfruttare l’offerta:

Tra le offerte estive di Xiaomi per la gamma Redmi c’è il Redmi Note 10 Pro in sconto a 229,90 euro invece di 329,90 euro nella variante dotata di 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. Questa versione dello smartphone può contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 732G e su di un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+.

A completare le specifiche tecniche dello smartphone troviamo una quadrupla fotocamera posteriore con un sensore principale da 108 Megapixel. C’è poi una batteria da 5.020 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W. Per sfruttare l’offerta è possibile affidarsi al link qui di seguito:

Da notare che le offerte Xiaomi Smart Summer includono tantissimi prodotti in sconto. Oltre agli smartphone selezionati, in promozione fino al 31 luglio, ci sono svariati nuovi dispositivi dell’ecosistema Xiaomi da acquistare a prezzo ridotto. Per un quadro completo sulle offerte è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

>> Scopri qui tutte le offerte Xiaomi Smart Summer <<