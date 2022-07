Il Gruppo Vodafone ha pubblicato oggi 25 luglio i suoi risultati finanziari relativi al trimestre aprile – giugno 2022, la divisione nostrana Vodafone Italia vede crescere i propri ricavi per quanto riguarda la rete fissa, con il brand secondario ho. Mobile che raggiunge i 2,9 milioni di clienti.

I ricavi derivanti dai servizi per l’intero gruppo sono cresciuti del 2,5% nel trimestre in questione, e il CEO di Vodafone Group Nick Read ha così commentato il traguardo raggiunto: “Abbiamo operato in linea con le nostre aspettative, realizzando un altro trimestre di crescita sia in Europa che in Africa e abbiamo assistito a un’accelerazione della crescita del business. Sebbene non siamo immuni dalle attuali sfide macroeconomiche, siamo sulla buona strada per fornire risultati finanziari per l’anno in linea con la nostra guidance. La nostra attenzione a breve termine sulle nostre priorità operative e di portafoglio rimane invariata. Abbiamo compiuto buoni progressi verso la stabilizzazione della nostra performance commerciale in Germania e continuiamo a perseguire attivamente opportunità con Vantage Towers e a rafforzare le nostre posizioni di mercato in Europa.”

Vodafone Italia perde clienti nel segmento mobile

Per quel che concerne la divisione del Gruppo operante nel nostro Paese, Vodafone Italia, questa ha subito un calo del 2,3% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente; tale calo viene imputato alla sempre maggiore competitività nel segmento mobile, anche se l’operatore specifica come i volumi di portabilità (MNP) siano rimasti stabili.

Il numero dei clienti dell’operatore scende così a 17,859 milioni rispetto ai 17,925 milioni del trimestre precedente. A crescere invece sono i clienti del secondo brand dell’operatore, ho. Mobile infatti ha registrato un aumento nel trimestre in questione di 65.000 clienti, raggiungendo così quota 2,9 milioni complessivamente.

Aumentano i ricavi da rete fissa

Contrariamente a quanto accade nel segmento mobile, il settore della rete fissa di Vodafone Italia vede un aumento dei ricavi da servizi del 4,2%, per un totale di 307 milioni di euro e oltre 3 milioni di clienti a banda larga.

Il dato inerente ai clienti di rete fissa, per la precisione 3,033 milioni, è in leggero calo considerando l’ammanco di 18.000 unità rispetto al trimestre precedente, ma risulta più alto su base annuale con 39.000 clienti in più.

Anche i clienti del pacchetto Vodafone TV risultano leggermente in calo, precisamente ammontano attualmente a 290.000 unità rispetto alle 291.000 del precedente trimestre.

