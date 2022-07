Google continua a rimuovere la dicitura “Go” dalle sue app ridotte per Android Go. Dopo l’app Galleria, ora l’azienda ha eliminato questo brand anche dall’app Camera Go, rinominandola in “Fotocamera da Google”.

A metà maggio Google ha rilasciato la versione 3.3 della sua app Fotocamera per gli smartphone Android a basse prestazioni, introducendo un’interfaccia utente è più leggera e un contatore che indica quante altre foto possono essere catturate con lo spazio di archiviazione rimanente.

Questo aggiornamento ha anche rinominato l’applicazione da “Fotocamera Go” a “Fotocamera” con una nuova icona simile a quella che si trova sugli smartphone della serie Google Pixel, mentre ora il Play Store elenca l’app con il nuovo nome “Fotocamera da Google”.

L’app Camera Go diventa “Fotocamera da Google”

Visto che anche l’app YouTube Go verrà eliminata a breve, è probabile che Google abbia in mente importanti cambiamenti per la piattaforma Android 12 Go che dovrebbe essere annunciata entro la fine dell’anno.

Tuttavia non è chiaro se l’azienda di Mountain View sia intenzionata ad applicare solo un rebranding o se abbia in mente di adottare un nuovo approccio per raggiungere nuovi utenti.

Potrebbe interessarti: Migliori smartphone Android economici, la classifica di luglio 2022