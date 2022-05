Sono passati circa sei anni dal lancio di YouTube Go. La versione alleggerita dell’app di YouTube per gli smartphone Android di fascia bassa è stata scaricata più di 500 milioni di volte dal Google Play Store, garantendo agli utenti con dispositivi non particolarmente performanti la possibilità di accedere a YouTube senza problemi. Oggi, però, il mercato smartphone è profondamente cambiato.

Gli smartphone Android di fascia bassa sono in grado di gestire senza problemi YouTube (e le sue numerose pubblicità). Per Google non è più necessario continua a supportare YouTube Go, app che non riceve aggiornati dalla fine dello scorso anno. La conferma in merito alla fine del supporto è arrivata in queste ore. YouTube Go si prepara all’addio. Ecco i dettagli:

YouTube Go è pronta all’addio: l’app sarà ritirata a partire dal mese di agosto

È giunta quasi al termine la carriera di YouTube Go. L’applicazione, come annunciato dall’azienda nelle ultime ore, sarà rimossa “a partire dalla fine del prossimo mese di agosto“. Gli utenti, anche con dispositivi Android di fascia bassa, dovranno utilizzare l’app regolare di YouTube per poter accedere a tutti i contenuti presenti sulla piattaforma. Le tempistiche precise per la fine del supporto non sono state rivelate. In ogni caso, dal mese di agosto prossimo, l’applicazione è destinata a registrare uno stop definitivo.

YouTube, intanto, ha già smesso da tempo di aggiornare l’app che ha ricevuto l’ultimo update lo scorso mese di ottobre. Stando a quanto rivelato in queste ore, YouTube ritiene di aver migliorato notevole le performance dell’app principale su dispositivi entry level. Per gli utenti, inoltre, c’è ora la possibilità di accedere a varie impostazioni per regolare il funzionamento dell’app. Ad esempio, è possibile ridurre l’utilizzo dei dati dell’app rendendo l’app di YouTube simile, in termini di consumo di traffico dati, simile all’app YouTube Go. Per attivare la modalità di risparmio dati vi basta andare nel menu accessibile tappando l’icona del profilo in alto a destra nell’app di Android e poi scegliere Impostazioni > Risparmio Dati.

Allo stato attuale, secondo l’azienda, non è più necessario utilizzare YouTube Go. L’app presenta svariate limitazioni, come l’impossibilità di commentare, creare contenuti ed utilizzare il tema scuro, che vanno a limitare l’esperienza degli utenti. Anche se ancora molto utilizzata, soprattutto in alcuni mercati, YouTube Go è destinata ad un rapido pensionamento. Gli utenti potranno passare all’app regolare della piattaforma e, anche per chi ha un dispositivo con specifiche basilari, dovrebbe esserci la possibilità di ottenere un miglioramento dell’esperienza d’uso.

Addio anche ad Android Go e alle altre app Go?

Per il momento, Google si prepara a chiudere il progetto di YouTube Go, senza andare a modificare i piani per lo sviluppo di Android Go che con la versione 12 diventerà più veloce rispetto alla versione precedente, con miglioramenti fino al 30%. Restano anche le varie app Go sviluppate da Google che, salvo cambi di programma, continueranno a rappresentare un punto di riferimento per gli utenti con dispositivi entry level. Maggiori dettagli sulla questione arriveranno, in ogni caso, nel corso dei prossimi mesi. Da agosto, con la chiusura di YouTube Go, potrebbero, infatti, arrivare nuovi aggiornamenti sulle strategie di Google per le sue applicazioni per dispositivi di fascia bassa.