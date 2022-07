Le skin di dbrand sono conosciute da tutti gli appassionati per la loro qualità e per la capacità di donare un tocco di originalità talvolta impensato ai dispositivi ed è proprio questo il caso: la nuova collezione TMNP vi permetterà di trasformare i vostri Google Pixel 6, Google Pixel 6 Pro e Google Pixel 6a nelle amatissime Tartarughe Ninja (Teenage Mutant Ninja Turtles, nella versione originale).

Insomma, dopo che nei giorni scorsi vi avevamo mostrato le skin che donano a Samsung Galaxy S22, iPhone 13 e Google Pixel 6 Pro un look simile a quello di Nothing Phone (1) — di cui trovate a questo link le nostre impressioni dopo 24 ore —, è arrivato il momento di andare in missione sotto la guida del Maestro Splinter.

Google Pixel 6, 6 Pro, 6a: Tartarughe Ninja grazie a dbrand

Le Tartarughe Ninja sono state un autentico cult per tutta la generazione cresciuta negli anni ’90 e tutti coloro i quali le abbiano lette o viste almeno una volta non potranno fare a meno di apprezzare l’ultima creazione del team di dbrand.

Le nuove skin fanno parte di una collezione per Google Pixel 6 (di cui trovate a questo link la nostra recensione), Google Pixel 6 Pro (di cui trovate a questo link la nostra recensione) e Google Pixel 6a e presentano un prezzo di 24,95 dollari. Date un’occhiata alle immagini seguenti per farvi un’idea dell’effetto finale.

Previous Next Fullscreen

Se l’effetto finale è di vostro gradimento e volete procedere immediatamente all’acquisto per donare un tocco di originalità ulteriore al vostro smartphone della serie Google Pixel 6, ecco il link diretto per l’acquisto. Infine, visto che con queste skin abbiamo fatto un bel tuffo nel passato, lanciamo una piccola sfida nei commenti a tutti i fan di vecchia data delle Tartarughe Ninja: nominarle tutte e associare ad ognuna la bandana del colore corretto.

Leggi anche: Come va il Google Pixel 6 a distanza di 7 mesi dalla sua presentazione