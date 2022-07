C’è da riconoscere al team di Nothing il merito di essere riuscito a creare un’enorme curiosità attorno al lancio del primo smartphone dell’azienda, ossia Nothing Phone (1), device che è finalmente ufficiale e che farà il suo esordio sul mercato nel corso della prossima settimana.

Pare che anche dbrand, azienda che si occupa della realizzazione di custodie e accessori per smartphone, abbia deciso di sfruttare il clima di eccitazione che si è venuto a creare tra gli appassionati del mondo Android per il lancio di Nothing Phone (1) e ha così annunciato la sua serie di skin per tale device.

dbrand lancia le skin Something per Nothing Phone (1)

Con una certa dose di ironia, dbrand ha deciso di chiamare “Something” la serie di accessori per il primo smartphone di Nothing e sono diverse le soluzioni pensate per chi vorrà personalizzare tale device in un modo a dir poco unico.

Le skin di dbrand, infatti, trasformano la parte posteriore di Nothing Phone (1) con uno stile che si basa sul design di celebri modelli della concorrenza, come Samsung Galaxy S22 Ultra (con incluso il pennino), Apple iPhone 13 Pro Max e Google Pixel 6 Pro.

Purtroppo tali skin non consentono di sfruttare l’interfaccia Glyph, ossia il sistema di LED posizionati sul retro del dispositivo con il compito di indicare chi sta chiamando, segnalare l’arrivo delle notifiche, informare sullo stato della batteria e altro ancora.

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate saperne di più sulle skin di dbrand, non dovete fare altro che seguire questo link che vi porterà alla sezione dedicata sul sito ufficiale del produttore.

Ricordiamo che Nothing Phone (1) è già in pre-ordine su Amazon (il prezzo di partenza è di 499 euro) e nel nostro Paese è disponibile con WINDTRE, con cui è possibile avere uno sconto di 120 euro.

