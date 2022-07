Nuovi aggiornamenti sono in distribuzione in queste ore per alcuni modelli di smartphone Android: se da un lato abbiamo il primo update per Nothing Phone (1) e il sorprendente passaggio ad Android 12 per LG G8X ThinQ, dall’altro Samsung prosegue col suo rilascio delle ultime patch di sicurezza. In più è in arrivo una nuova beta di Android 13 per OnePlus 10 Pro. Andiamo a scoprire tutte le novità più da vicino.

Novità aggiornamento Nothing Phone (1)

Iniziamo dallo smartphone del momento, Nothing Phone (1), che non ancora giunto ufficialmente sul mercato (la presentazione è avvenuta il 12 luglio, ma le spedizioni partiranno domani) inizia già a ricevere un aggiornamento software. Il primo smartphone della neonata compagnia con sede a Londra sta ricevendo un aggiornamento che richiede un download intorno ai 100 MB, che porta Nothing OS alla versione 1.1.0.

Le novità includono il rinnovamento degli effetti sonori di sistema, miglioramenti per gli effetti dell’interfaccia Glyph (i LED posteriori), ottimizzazioni per aumentare la durata della batteria, perfezionamenti per HDR, ritratti, modalità notturna e altre funzioni fotografiche, miglioramenti per la UI dell’app Fotocamera, per la registrazione delle impronte e lo sblocco in generale, il supporto a HDR10+ e non solo.

Vi ricordiamo che il dispositivo viene proposto con Android 12 e la promessa di almeno tre anni di aggiornamenti del sistema operativo e quattro anni di patch di sicurezza.

Novità aggiornamento LG G8X ThinQ

LG G8X ThinQ sorprende un po’ i suoi possessori con l’aggiornamento stabile ad Android 12. Nonostante il suo ritiro dal business degli smartphone, la casa sud-coreana non sembra aver intenzione di abbandonare i clienti che le hanno dato fiducia negli ultimi anni.

Il dispositivo, lanciato ormai quasi tre anni fa con Android 9 Pie, sta iniziando a ricevere l’ultima distribuzione del robottino a partire dall’India e da alcuni Paesi europei. Il firmware in rollout è il V40a e include le novità pensate da Google (come i miglioramenti a livello di privacy e sicurezza dati dalla Privacy Dashboard e dagli indicatori per l’uso di microfono e fotocamera) e le patch di sicurezza di giugno 2022.

Come spesso capita si tratta di una distribuzione graduale, quindi non c’è bisogno di allarmarsi nel caso la verifica risulti negativa. Ci vorrà qualche giorno prima che l’aggiornamento possa raggiungere tutti gli LG G8X ThinQ. Il download richiesto è di circa 5 GB, dunque è consigliabile affidarsi a una rete Wi-Fi. Gli amanti del modding saranno felici di sapere che LG ha anche pubblicato i sorgenti del kernel.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy A13, Galaxy M53 e Galaxy M62

Samsung sta rilasciando nuovi aggiornamenti software per tre suoi smartphone delle serie A e M: stiamo parlando di Samsung Galaxy A13, Galaxy M53 e Galaxy M62.

Galaxy A13 sta ricevendo le patch di sicurezza di luglio 2022 a partire da Stati Uniti e America Latina, rispettivamente con i firmware A135U1UES2AVG1 e A135MUBS1AVF1: l’update include la correzione a più di 50 vulnerabilità scovate di recente, oltre a qualche miglioramento generico di stabilità e alla risoluzione di bug minori.

Aggiornamento simile per Samsung Galaxy M53 e Galaxy M62, che stanno ricevendo in queste ore i firmware M536BXXU1AVG1 e M625FXXU2BVG1 in alcuni Paesi, tra i quali Brasile e Russia. Tra le poche novità ci sono le patch di sicurezza di luglio 2022, oltre a qualche bugfix e miglioramento della stabilità: per poter mettere le mani su funzionalità inedite toccherà aspettare Android 13 e la One UI 5.

Novità aggiornamento OnePlus 10 Pro

Chiudiamo con OnePlus 10 Pro, che sta ricevendo in queste ore una nuova beta di Android 13 con diversi miglioramenti di stabilità. Si tratta del terzo firmware di test rilasciato dalla casa cinese (gli altri due sono arrivati a maggio e a giugno): la release stabile si avvicina dunque, ma prima di poterci mettere sopra le mani bisognerà attendere il rilascio finale da parte di Google, che dovrebbe avvenire tra il mese di agosto e l’inizio dell’autunno 2022.

OnePlus non è stata molto specifica con i miglioramenti apportati da questa terza versione beta, ma ha comunque rilasciato i dettagli riguardanti i problemi noti non ancora risolti, che comprendono:

User Interface display sometimes might be abnormal .

Music playing c a n no t be pau sed normally via wired headphones .

n t be sed normally via wired headphones Occasional abnormal response for gesture operation when the screen was off .

No response when tapping the video call button .

Auto br ightn es s sometimes work s abnormally .

ightn s sometimes work abnormally Crash issue when setting the Fingerprint animation in Personalizations .

Lagging issue caused by switching the refresh rate of the screen.

Some applications might be lost after upgrading

Come aggiornare Nothing Phone (1), LG G8 ThinQ, Samsung Galaxy A13, Galaxy M53, Galaxy M62 e OnePlus 10 Pro

Per aggiornare Nothing Phone (1) via OTA non dovete fare altro che recarvi nelle impostazioni di sistema seguendo il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema“. Per verificare su LG G8X ThinQ potete recarvi nelle impostazioni generali, optando per “Centro aggiornamenti >Aggiornamento software > Controlla aggiornamenti“. Per aggiornare Samsung Galaxy A13, Samsung Galaxy M53 e Samsung Galaxy M62 potete seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. In caso di esito negativo non vi resta che attendere qualche giorno e riprovare, oppure aspettare la notifica. Per ricevere il nuovo firmware basato su Android 13 su OnePlus 10 Pro dovete aderire al programma beta: trovate le indicazioni che vi servono a questo link.

