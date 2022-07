Il prossimo 21 luglio, WINDTRE lancerà ufficialmente, e in esclusiva per l’Italia, il Nothing Phone (1) nei suoi negozi fisici: sarà un’occasione per incontrarci, parlare e scoprire insieme tutti i segreti di questo nuovo smartphone che ha fatto tantissimo parlare di sé. Lo smartphone, primo della start-up capitanata da Carl Pei, ex CEO di OnePlus, è stato presentato a livello globale lo scorso 12 luglio e si configura come un medio-gamma dal design particolare.

I dettagli dell’evento con cui WINDTRE lancia Nothing Phone (1) in Italia

Come anticipato in apertura, WINDTRE è lieta di annunciare l’evento di lancio italiano del nuovissimo Phone (1), uno smartphone con cui, sin dal concepimento, la start-up con sede a Londra ha puntato sulla strategia dell’hype, centellinando nel tempo le informazioni ufficiali man mano che ci siamo avvicinati alla sua ufficializzazione.

Qualora foste curiosi di scoprire dal vivo il Nothing Phone (1), questa è l’occasione giusta: in vista dell’approdo italiano, esclusiva dei negozi WINDTRE, vi invitiamo con noi all’evento di lancio dello smartphone che si svolgerà a Roma il prossimo giovedì 21 luglio 2022, dalle ore 17:30 alle ore 19:30, presso il WINDTRE Store di Largo Apollinaire, 12/15. I nostri Bernardo Fasano e Niccolò Marrocco saranno presenti all’evento e vi aspettano per discutere e vedere insieme, dal vivo, Nothing Phone (1), un dispositivo che nasconde ancora tanti segreti, come la possibilità di far muovere i suoi caratteristici LED a ritmo di musica.

Vi ricordiamo che nei WINDTRE Store, sarà possibile acquistare Nothing Phone (1) a partire da 4,99 euro in più al mese in abbinamento ad una delle offerte dell’operatore, anche con soluzione ad anticipo zero con finanziamento. Ad esempio, i clienti WINDTRE potranno scegliere tra le Promozioni Summer Edition come ‘Smart Pack Protect 5G’, che include 200 Giga in 5G, minuti illimitati e la protezione furto al prezzo scontato di 16,99 euro al mese, invece di 18,99 euro, con la possibilità di abbinare Nothing Phone (1) a 10,99 euro in più al mese. Ulteriori informazioni sul sito WINDTRE alla pagina dedicata.

