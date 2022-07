Lo strano trucco per far muovere i LED di Nothing Phone (1) a ritmo di musica

Nothing Phone (1) è uno smartphone che ce la mette tutta per farsi notare e distinguersi dalla concorrenza avendo nel retro trasparente e nei 900 LED dell’interfaccia Glyph i suoi elementi identificativi. Proprio in relazione Glyph sono appena state scovate delle curiose opzioni nascoste che meritano di essere conosciute.

Nothing Phone (1): Glyph si muove a ritmo con Music Visualisation

Il sistema Glyph di Nothing Phone (1), che ovviamente è utile soltanto a patto di tenere lo smartphone con lo schermo rivolto verso il basso, si presta già a diversi utilizzi, dall’indicazione dello stato durante la ricarica della batteria, alla segnalazione di chiamate e notifiche in arrivo, ma non è tutto: è presente anche una funzione Music Visualisation, che però è nascosta e si può attivare solo mediante una bizzarra procedura.

Questa funzione, per la verità, era già emersa da una build dello smartphone trapelata 24 ore prima del lancio ufficiale, peccato che poi nella release ufficialmente disponibile non se ne faccia menzione. È proprio qui che entra in gioco la fonte: Dylan Roussel, collaboratore di 9to5Google. Ques’ultimo, infatti, ha condiviso in rete la semplice ma curiosa procedura che permette a chiunque di far danzare i LED di Nothing Phone (1) a ritmo di musica. Sì, perché Music Visualisation consiste proprio in questo: sincronizzare il movimento dei LED del sistema Glyph al ritmo della musica in riproduzione con lo speaker dello smartphone.

Se avete intenzione di acquistare un Nothing Phone (1) e di attivare la funzione in discorso, ecco i passaggi che dovrete mettere in pratica:

Prima di tutto, è necessario creare un nuovo contatto denominato “Abra” e salvarlo in rubrica. Il secondo passaggio consiste nell’entrare in Impostazioni > Interfaccia Glyph > Suonerie e da lì cliccare “Add a Contact” (Aggiungi un contatto) A questo punto bisogna selezionare una suoneria a scelta per Abra e fare click su “Salva” in alto. “Abra-cadabra”: a questo punto non resta che tornare indietro alla pagina delle impostazioni di Glyph per trovare il nuovo toggle dedicato alla Music Visualisation.

A procedura ultimata, si può tranquillamente eliminare Abra dai contatti e dalle impostazioni di Glyph senza che ciò comporti la sparizione del toggle.

A causa dei rischi che questa funzione potrebbe provocare nei soggetti affetti da epilessia, non è detto che la funzione appena descritta verrà in futuro resa di più agevole accesso per tutti, anzi potrebbe benissimo rimanere un po’ nascosta.

Altre opzioni nascoste

Nello stesso thread, la fonte ha reso conto anche di altre opzioni nascoste di Nothing Phone (1), tutte relative all’interfaccia Glyph:

App Notifications Glyph: Il dispositivo presenta delle impostazioni nascoste per la gestione delle notifiche delle app tramite Glyph, anche se la prima non funziona e la seconda non è ben chiara nel suo funzionamento. Queste impostazioni non sono in bella vista, ma non richiedono procedure particolari: per trovarle, basta aprire le impostazioni di sistema e digitare Glyph nel campo di ricerca, la voce “App notifications glyph” comparirà quasi in fondo all’elenco. LedLightTest: Già avvistata nella build trapelata prima della presentazione del dispositivo, funziona ancora adesso ed è un’app di sistema utilizzata da Nothing per testare il corretto funzionamento dei LED che compongono Glyph. Per lanciarla, basta aprire il tastierino numerico e digitare “*#*#533#*#*”; una volta soddisfatta la propria curiosità, si consiglia di reimpostare tutti gli slider ai valori predefiniti. Engineering mode: Anche questa modalità era già stata scovata nella build trapelata e il suo utilizzo è sconsigliato agli utenti non esperti: pur essendo accessibile (per ragioni di sicurezza, la procedura non è stata condivisa), si sconsiglia di modificare i valori preimpostati. Previous Next Fullscreen

Infine, vi ricordiamo che Nothing Phone (1) sarà disponibile all’acquisto in Italia dal 21 luglio 2022 alle ore 8:00 a partire da 499 euro e che potrà essere acquistato sul sito ufficiale nothing.tech, su Amazon.it, oltre che negli store fisici WINDTRE e sul sito ufficiale dell’operatore. Ecco come acquistarlo a prezzo scontato.