Nothing Phone (1) è lo smartphone del momento, e a pochi giorni dalla presentazione ufficiale e dall’apertura dei preordini (sapevate che potete risparmiare fino a 120 euro?) possiamo dare uno sguardo all’interno del dispositivo grazie al video di un noto youtuber. Pronti a vedere Nothing Phone (1) smontato?

Nothing Phone (1) smontato in questo video: ecco com’è fatto

Dave2D ha deciso di smontare Nothing Phone (1) in modo da scoprire i “segreti” nascosti all’interno e mostrarci la componentistica da vicino. Vi ricordiamo che lo smartphone offre un retro trasparente unico grazie ai 900 LED dell’interfaccia Glyph e può contare su più di 400 componenti: mette a disposizione un telaio in alluminio riciclato al 100% e il 50% delle parti in plastica è realizzato con materiali bio o riciclati post-consumo. Entrambi i lati sono protetti dal vetro Gorilla Glass 5.

Per smontare il retro è stato “sufficiente” riscaldare la scocca, che ha subito mostrato alcune soluzioni interessanti (no, quello in basso a destra non è uno switch, anche se potrebbe sembrarlo), come i piccoli moduli tra i quali quello con lo speaker, dotato di pogo pin. Le cornici del vetro della versione bianca offrono un tocco di verniciatura bianca, utile per non far “stonare” con il nero della parte interna. Basta rimuovere alcune delle coperture di plastica per avere accesso al cuore del dispositivo Nothing, ma non aspettatevi una procedura di smontaggio passo passo: non è questa l’intenzione dell’autore del video, che vuole semplicemente mostrare come sia fatto lo smartphone all’interno.

Se siete curiosi di vedere Nothing Phone (1) “fatto a pezzi”, potete dare un’occhiata al video in questione, che potete trovare qui sotto. Il primo smartphone della neonata compagnia londinese vi ha già conquistati? Magari potreste considerare le nuove skin dbrand per trasformare il vostro attuale dispositivo.

Leggi anche: Potete scaricare da subito gli sfondi di Nothing Phone (1)