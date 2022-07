Sono passate appena due settimane dall’annuncio della serie Xiaomi 12S sul mercato cinese — che sulla scena global potrebbe non arrivare affatto — e già i rumor sui futuri flagship della famiglia Xiaomi 13 iniziano ad impazzare: quest’oggi il tema caldo è quello delle novità tecniche in materia di ricarica rapida.

Fino a questo momento, per la verità, non è emerso moltissimo sul conto dei prossimi modelli di riferimento di Xiaomi: si è parlato a più riprese di un possibile lancio anticipato di un mese rispetto ai predecessori (dunque per il mese di novembre 2022) e dell’adozione molto probabile della non ancora presentata Mobile Platform Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm. Quest’oggi è possibile aggiungere un altro piccolo ma interessante tassello.

Serie Xiaomi 13: quali novità per la ricarica rapida

Da diversi anni a questa parte, Xiaomi figura tra i produttori più attenti al tema della ricarica rapida, al punto tale da offrire su alcuni modelli economici delle velocità di ricarica che alcuni concorrenti blasonati non mettono ancora a disposizione nemmeno sui flagship.

Ebbene, secondo quanto riferito dall’informatore Digital chat station, molto attivo sulla piattaforma Weibo, la serie Xiaomi 13 potrebbe arrivare a toccare quota 100 W con una batteria single-cell grazie al supporto di un chip per la gestione della ricarica rapida proprietario di Xiaomi. In aggiunta a questo, il produttore potrebbe mettere sul piatto anche la ricarica wireless fino a 50 W.

A proposito di questo chip proprietario, si tratterà con ogni probabilità di una versione aggiornata del già noto Surge P1, visto per la prima volta sugli Xiaomi 12 e più di recente sui nuovi Xiaomi 12S. La ricarica wireless rapida, invece, sarebbe la stessa già vista su Xiaomi 12S Ultra.

Dal momento che si tratta di indiscrezioni, è bene usare ancora il condizionale: soltanto il tempo potrà dirci se gli Xiaomi 13 avranno davvero queste caratteristiche e se e quanto tale chip proprietario sarà efficace. D’altra parte, come detto, quest’anno potremmo dover aspettare anche un mese in meno prima di scoprire ufficialmente i nuovi flagship.

