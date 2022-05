Nonostante Xiaomi abbia presentato (relativamente) da pochi mesi i propri attuali top gamma Xiaomi 12, 12X e 12 Pro, nonostante siano attesi altri modelli della serie (12 Lite e 12 Ultra) e nonostante appare quasi certo che, come tradizione, arriveranno anche i “modelli intermedi” 12S e 12T (con annesse varianti Pro), secondo una nuova indiscrezione, i prossimi Xiaomi 13 arriveranno prima del previsto, forse già quest’anno.

Nel frattempo, sono comparse in rete le immagini, apparentemente ufficiali, di Samsung Galaxy M13, un inedito smartphone di fascia bassa del produttore sudcoreano, sul quale finora erano pervenute ben poche informazioni.

Gli Xiaomi 13 arriveranno prima del previsto

A quanto pare, il produttore cinese Xiaomi è già al lavoro sulla prossima generazione di smartphone della serie numerata, Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro, nonostante abbia tanta altra carne al fuoco (vedi Xiaomi 12 Ultra, ad esempio). Finora, su questi due smartphone non sono emersi dettagli significativi, se non quelli relativi al SoC di cui saranno dotati che, molto probabilmente, sarà il prossimo (e si presume potentissimo) Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm.

Nelle ultime ore, gli Xiaomi 13 e 13 Pro, sia nella versione globale che in quella destinata al solo mercato cinese, hanno fatto la loro comparsa sul database IMEI, consentendoci di scoprire i codici modello, dai quali possiamo ricavare indicazioni sul possibile periodo in cui i due smartphone verranno presentati.

In linea di massima, i codici modello degli smartphone Xiaomi indicano l’anno e il mese in cui questi vengono poi presentati: dal momento che Xiaomi 13 è contrassegnato dai codici modello 2211133G (per il mercato globale) e 2211133C (per il mercato cinese), mentre la variante Pro, invece, è contrassegnata dai codici modello 2210132G e 2210132C, sembra che gli utenti potranno mettere le mani su questi dispositivi ben prima del previsto.

Basandoci sui codici modello, quindi Xiaomi 13 (22/11) e 13 Pro (22/10) potrebbero arrivare già intorno al mese di novembre del 2022 (almeno sul mercato cinese), in netto anticipo rispetto agli attuali Xiaomi 12, 12X e 12 Pro, presentati in Cina lo scorso 28 dicembre 2021 (ma arrivati in Italia solo il 15 marzo 2022).

Intanto Samsung Galaxy M13 esce allo scoperto

Tramite un post su Twitter, il noto leaker evLeaks (al secolo Evan Blass), ha condiviso le immagini del prossimo Samsung Galaxy M13 in tutte e tre le colorazioni in cui verrà proposto.

Lo smartphone riprende fedelmente il design del fratello maggiore Galaxy M23, e anche le tre colorazioni sembrerebbero le medesime: in questo caso si chiamerebbero Light Blue, Orange Copper e Deep Green.

A giudicare dalla generosità delle cornici, dovrebbe essere anche lui dotato di un display LCD. Non sono ancora emersi dettagli circa le specifiche tecniche di cui sarà dotato questo smartphone che, basandoci sulla logica seguita da Samsung, dovrebbe trovare collocazione nella fascia bassa del mercato.

Immagini a parte, infatti, sullo smartphone sappiamo solo che ha da poco ricevuto la certificazione presso il Bluetooth SIG (in data 22 aprile 2022) e che la scorsa settimana Samsung ha pubblicato la pagina del supporto per il Galaxy M13, indicato internamente con il codice modello SM-M135F/DSN.

