Xiaomi ha già confermato di avere in programma per luglio il lancio di un nuovo smartphone premium e dovrebbe trattarsi di Xiaomi 12 Ultra ma, stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Cina, il produttore avrebbe altri interessanti telefoni da annunciare nel corso dei prossimi mesi.

A dire di Digital Chat Station, Xiaomi 12 Ultra è stato certificato dal TENAA con il numero modello 2203121C e dovrebbe poter contare sulle prestazioni garantite dal processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

In arrivo anche Xiaomi 12s, 12 Pro, 13 e 13 Pro

Sempre sulla base delle indiscrezioni che si sono andate facendo via via più insistenti, nei prossimi mesi il colosso cinese avrebbe in programma il lancio di altri cinque smartphone di fascia alta oltre Xiaomi 12 Ultra.

I primi ad arrivare dovrebbero essere Xiaomi 12S e Xiaomi 12S Pro e probabilmente questi due device sono stati già certificati: nel database del TEENA, infatti, sono stati scoperti i telefoni L1, L3S, L2S, L2M con numeri modello 2203121C, 2206123SC, 2206122SC e 2207122MC.

Ebbene, L1, L2S e L3S dovrebbero essere tre modelli flagship con processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, fino a 12 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria di archiviazione. In questo trio di smartphone vi dovrebbero essere Xiaomi 12 Ultra e i due inediti Xiaomi 12S e 12S Pro, ossia i successori degli attuali modelli di punta dell’offerta del colosso cinese.

Per quanto riguarda L2M, invece, dovrebbe trattarsi di Xiaomi 12S Dimensity Edition, smartphone che dovrebbe poter contare su un processore MediaTek Dimensity 9000, una fotocamera senza ottiche Leica e una batteria con ricarica rapida a 67 W (e non 120 W): in pratica, potrebbe essere il modello più economico della serie Xiaomi 12.

A novembre, infine, dovrebbero arrivare Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro, con un mese di anticipo rispetto a quanto è avvenuto con la precedente generazione lo scorso anno. Tra i punti di forza di tali smartphone non dovrebbero mancare un display 2K, un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e Android 13. Staremo a vedere.

