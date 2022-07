Il top di gamma Samsung Galaxy S22 Ultra è il protagonista del nuovo concorso a premi di TIM Party, accessibile a tutti i clienti TIM che hanno la possibilità di provare a vincere lo smartphone. TIM mette in palio un nuovo Samsung Galaxy S22 Ultra al giorno, fino al prossimo 23 di luglio. Ogni utente iscritto a TIM Party ha la possibilità di provare a vincere lo smartphone più volte al giorno. Ecco come funziona la promozione:

TIM Party mette in palio il Samsung Galaxy S22 Ultra: ecco come partecipare al concorso

In queste ore è partito un nuovo concorso a premi riservato agli utenti TIM Party. Fino al prossimo 23 di luglio, infatti, ci sarà la possibilità di provare a vincere un nuovo Samsung Galaxy S22 Ultra al giorno. Partecipare al concorso e provare a vincere il top di gamma di Samsung è semplicissimo.

Basta accedere a TIM Party e cercare la pagina dedicata al concorso a premi indetto dall’operatore. Da qui è possibile provare a vincere un nuovo Samsung Galaxy S22 Ultra. Sarà sufficiente premere l’apposito tasto per partecipare all’estrazione virtuale (dopo aver accettato l’informativa sulla privacy e il regolamento del concorso). Da notare che il concorso di TIM Party mette in palio la versione “base” di S22 Ultra con 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. Non ci sono informazioni sulla colorazione dello smartphone.

Ogni utente ha a sua disposizione fino a 5 tentativi al giorno per partecipare all’iniziativa e provare a vincere un nuovo Samsung Galaxy S22 Ultra. Per i clienti TIM da meno di 12 mesi c’è un solo tentativo mentre per i clienti da meno di 5 anni i tentativi sono due.

Per i clienti TIM da oltre 5 anni, invece, i tentativi salgono a tre. Per i clienti che hanno attivato un’offerta fisso + mobile (con TIM Unica) o alcune offerte selezionate dell’operatore ci sono, invece cinque tentativi per tentare di vincere uno degli S22 Ultra in palio con il concorso. Da notare che c’è anche un tentativo extra per i clienti che hanno attivato TIM Ricarica Automatica oppure la domiciliazione della fattura per la linea fissa.

Il sistema è di tipo “instant win” con l’utente che sarà informato immediatamente in merito all’esito del concorso. Basterà effettuare un tentativo al giorno per ottenere 1 badge e partecipare alla Party Collection, il concorso che consente agli utenti di provare a vincere un viaggio in Patagonia.

Per provare a vincere uno dei Galaxy S22 Ultra in palio è possibile collegarsi subito a TIM Party.