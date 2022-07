Oggi, 12 luglio 2022, è il giorno dell’Amazon Prime Day 2022 e la maggior parte dell’attenzione è comprensibilmente rivolta proprio alle offerte di Amazon, tuttavia ciò non ci impedisce di guardarci intorno e di scovare qualche occasione interessante anche su altri store e marketplace online, come eBay — il marketplace per eccellenza —, dove è possibile reperire gli ultimi smartphone della serie Google Pixel a prezzi piuttosto interessanti.

Nel ricordarvi di tenere d’occhio la nostra pagina dedicata a tutte le offerte sugli smartphone Android, così da conoscerle per tempo a prescindere dal sito di provenienza, andiamo subito a scoprire quali offerte interessanti sono attualmente reperibili su eBay per i più recenti smartphone Made by Google.

Offerte online per Google Pixel 6, 6 Pro, 5, 5a 5G

I modelli che verranno presi in considerazione nella seguente selezione sono Google Pixel 6 (ecco la nostra recensione), Google Pixel 6 Pro (ecco la nostra recensione), Google Pixel 5 e Google Pixel 5a 5G.

Ecco le offerte più interessanti reperibili su eBay nel momento in cui scriviamo:

Se queste offerte non dovessero fare al caso vostro ma volete ugualmente acquistare gli ultimi smartphone di punta del colosso di Mountain View, non dimenticate che gli stessi sono ufficialmente disponibili in Italia e che in questo momento sono persino in offerta sullo store ufficiale, eccoli:

