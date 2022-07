Una promozione davvero niente male quella lanciata da Visa e Amazon e valida per gli acquisti effettuati entro le 23:59 del 13 luglio 2022, ossia entro la fine dell’Amazon Prime Day: grazie all’iniziativa Visa Summer Days si può ottenere un buono da 20 euro da spendere su Amazon.it. Vediamo come funziona e come ricevere il credito extra.

20 euro di credito extra con i Visa Summer Days su Amazon: come avere il buono

La nuova promozione è valida per tutti gli utenti Amazon Prime che spendono almeno 75 euro in un’unica transazione usando la carta Visa su prodotti venduti e spediti da Amazon. Una volta effettuato un acquisto idoneo (ogni cliente può partecipare solo una volta) verrà inviata una mail di conferma per l’accredito di 20 euro sul conto Amazon, che potranno essere utilizzati su tutti i prodotti della selezione Amazon Moments Store (pagandoli con carta Visa).

Il codice promozionale da 20 euro arriverà solo a chi ha fatto l’acquisto tra le 00:01 del 7 luglio alle 23:59 del 13 luglio 2022 ed è riservato agli abbonati Prime (anche con prova gratuita). Il credito sarà poi detratto automaticamente dal successivo acquisto effettuato sul Moments Store entro le 23:59 del 13 agosto 2022.

Il codice non può essere usato per l’acquisto di Alcol, Alimenti e prodotti per Neonati, sigarette e sigarette elettroniche (compresi liquidi elettronici, ricariche e accessori), pBook, eBook, riviste, prodotti digitali, buoni regalo, prodotti Amazon Warehouse (avete già dato un’occhiata alle prime offerte, a proposito?) o di venditori terzi.

All’interno dell’Amazon Moments Store si possono trovare tantissimi prodotti per sfruttare il credito extra ottenuto: ad esempio sono disponibili le sezioni dedicate all’elettronica (con smartphone Android e tanto altro), a film, musica e videogiochi, agli sport, ai giocattoli, all’abbigliamento, ai libri, alla casa, al giardino, agli animali e non solo. Potete iniziare a spulciare il catalogo seguendo questo link.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa Visa Summer Days potete seguire il link qui in basso. Allora, avete già qualche idea su come arrivare ai 75 euro di spesa richiesti? Potete dare un’occhiata alle nostre pagine dedicate alle offerte dell’Amazon Prime Day qui in fondo.

Visa Summer Days su Amazon.it

Offerte per categoria