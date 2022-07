In occasione dell’Amazon Prime Day torna una promozione che in passato ha riscosso molto successo. È infatti sufficiente effettuare, entro le 23:59 del 30 settembre 2022, una ricarica di almeno 60 euro sul vostro account Amazon per ottenere un buono sconto di 6 euro.

Le condizioni del buono regalo di Amazon

La promozione è riservata a una sola ricarica per account e una ricarica superiore a 60 euro non comporterà bonus maggiori. Il credito aggiunto al proprio account non ha scadenza, mentre il buono sconto da 6 euro dovrà essere utilizzato entro le 23:59 del 29 dicembre 2022. Non è possibile utilizzarlo per acquistare contenuti digitali, libri, e-reader Kindle e tablet Fire, buoni regalo, prodotti venduti da terzi e prodotti presenti su Warehouse Deals Amazon.

Potete trovare tutti i dettagli della promozione visitando questa pagina, ovviamente prima della fine dalla promozione. Ovviamente lo sconto può essere applicato anche sui prodotti in promozione per il Prime Day di Amazon. Niente male, non trovate?