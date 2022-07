Oggi Huawei ha lanciato in Cina gli smartphone della serie Nova 10 dotati di interessanti caratteristiche, tra cui la fotocamera selfie da 60 MP, la ricarica turbo da 100 W e una potente fotocamera posteriore. Ecco i dettagli di Huawei Nova 10 e Nova 10 Pro.

Caratteristiche di Huawei Nova 10 e Nova 10 Pro

Huawei Nova 10 e Nova 10 Pro presentano un display curvo, tuttavia il primo sfoggia un singolo foro per alloggiare la fotocamera frontale, mentre il modello Pro presenta di un ampio ritaglio nell’angolo in alto a sinistra per ospitare due obiettivi.

Huawei Nova 10 offre uno schermo OLED da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e risoluzione FHD+. Nova 10 Pro è dotato di un display da 6,78 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e cornici ultra sottili.

Entrambi questi smartphone Android sono basati sul SoC Qualcomm Snapdragon 778G 4G (4 x Cortex-A78 a 2,42 GHz + 4 x Cortex-A55 a 1,8 GHz) abbinato una GPU Adreno 642L e sono disponibili nelle varianti da 8 GB di RAM con 128 GB di archiviazione interna e 8 GB con 256 GB.

La fotocamera posteriore è composta da un sensore principale da 50 MP, una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP e un obiettivo di profondità. Il modello Pro è dotato di un sensore principale più grande rispetto al modello standard.

Huawei Nova 10 e Nova 10 Pro offrono una fotocamera selfie da 60 MP con obiettivo ultra grandangolare, inoltre il modello Pro è anche il primo smartphone a offrire uno zoom ottico frontale da 0,7 a 5X.

Nova 10 e Nova 10 Pro hanno il loro stile unico, con il primo modello che sfoggia una finitura in vetro, mentre il secondo presenta un retro opaco.

Il modello standard è alimentato da una batteria da 4000 mAh, mentre la variante Pro racchiude una batteria da 4500 mAh.

Huawei Nova 10 offre una ricarica super veloce da 66 W, mentre Nova 10 Pro è munito di ricarica turbo da 100 W che ricarica completamente la batteria in appena 20 minuti.

Sul fronte del software Huawei Nova 10 e Nova 10 Pro eseguono il sistema operativo proprietario HarmonyOS 2.0 e sono dotati di una serie di funzionalità supportate dall’intelligenza artificiale.

I colori disponibili sono nero, argento, viola e verde, tuttavia i prezzi non sono ancora stati annunciati.

Leggi anche: Migliori smartphone Huawei, la classifica di giugno 2022