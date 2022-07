In occasione di Google I/O 2022 il colosso di Mountain View ha annunciato di avere in progetto di aggiornare oltre 20 delle più importanti e popolari app dell’azienda per ottimizzarle per i tablet (e gli smartphone dai display molto grandi) e tra le novità di tale redesign per quanto riguarda Google Keep vi è anche la possibilità di trascinare le immagini tra le applicazioni.

Nelle scorse ore, attraverso un post sul blog ufficiale, il team di Google ha reso noto di avere dato il via al rilascio di questa nuova funzionalità, che nel giro di 15 giorni dovrebbe essere disponibile per tutti gli utenti Google Keep.

Una comoda funzione arriva su Google Keep

Per sfruttare questa nuova funzionalità è necessario aprire fianco a fianco in modalità split screen due applicazioni, una delle quali, ovviamente, deve essere Google Keep: se nella nota c’è un’immagine, sarà sufficiente premere a lungo su di essa per un secondo fino a quando non viene selezionata per poterla portare sull’altra app (per esempio Gmail).

Google Keep supporta anche il procedimento inverso, ossia il trascinamento delle immagini al suo interno.

Non si tratta di una feature rivoluzionaria ma è innegabile che potrebbe rivelarsi comoda in varie occasioni, migliorando nel complesso l’esperienza utente offerta e rendendo i dispositivi Android sempre più smart e ciò anche in ambito lavorativo.

Pare che questa nuova funzionalità (destinata a tutti i clienti di Google Workspace e G Suite) richieda l’ultima versione disponibile di Google Keep per Android (cioè la versione 5.22.242.00) e in Rete si stanno moltiplicando le segnalazioni di utenti che l’hanno già ricevuta sia su tablet che su smartphone Android.

Come scaricare la nuova versione dell’app

Potete scaricare l’ultima versione disponibile di Google Keep per Android da APK Mirror (trovate la pagina dedicata a tale app seguendo questo link).

L’ultima versione dell’applicazione del colosso di Mountain View è anche disponibile nel Google Play Store e può essere scaricata attraverso il seguente badge: