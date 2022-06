Tra le varie funzionalità che il team di sviluppatori di Facebook sta testando vi sono anche quelle che riguardano i Gruppi, soluzione a cui Meta desidera dare maggior risalto.

Le novità in arrivo su Facebook per i Gruppi

Tra le novità testate vi è una barra laterale che ha come obiettivo quello di aiutare gli utenti a trovare più rapidamente i gruppi che stanno cercando.

In tale barra laterale verrano elencati i gruppi e le ultime attività, come nuovi post o conversazioni che ancora non sono stati visti ed è anche possibile appuntare i gruppi preferiti, in modo che vengano visualizzati per primi.

Inoltre, il team di Facebook sta migliorando il modo in cui ogni gruppo è organizzato, così da permettere agli utenti di dedicarsi subito alle ultime novità. All’interno del gruppo verrà mostrato un nuovo menu che include cose come eventi, negozi e vari canali per facilitare la connessione con le altre persone sugli argomenti preferiti.

Ed ancora, gli amministratori potranno iniziare a creare dei canali per connettersi con i loro gruppi in ambienti più piccoli, nei quali avere discussioni più approfondite su interessi comuni o organizzare le comunità attorno ad argomenti in diversi formati:

Community chat channels – un luogo in cui le persone possono inviare messaggi, collaborare e formare relazioni più profonde su determinati argomenti in un modo più immediato

– un luogo in cui le persone possono inviare messaggi, collaborare e formare relazioni più profonde su determinati argomenti in un modo più immediato Community audio channels – una funzione grazie alla quale amministratori e membri possono entrare e uscire casualmente dalle conversazioni audio in tempo reale

– una funzione grazie alla quale amministratori e membri possono entrare e uscire casualmente dalle conversazioni audio in tempo reale Community feed channels – un modo per i membri della community di connettersi in modo più specifico (per esempio gli amministratori potranno organizzare le loro comunità intorno a determinati argomenti)

Una volta terminata la fase di test, tali funzionalità saranno via via messe a disposizione di tutti gli utenti Facebook (ciò dovrebbe avvenire nel giro di qualche mese).