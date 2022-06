Continuano a susseguirsi senza sosta le indiscrezioni che provano ad anticipare le principali caratteristiche di Nothing Phone (1), l’atteso primo smartphone della nuova azienda di Carl Pei, il cui lancio dovrebbe essere in programma per il 12 luglio.

Nei giorni scorsi sono già state pubblicate le prime immagini rendering di questo nuovo telefono, che nelle ultime ore ha fatto un’altra apparizione sul Web, confermando quanto era emerso di recente.

Ecco la nuova immagine rendering che ci mostra le due colorazioni di Nothing Phone (1):

Stando a quanto è emerso sino a questo momento, tra le principali caratteristiche dello smartphone non dovrebbero mancare un display E4 OLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate a 120 Hz e supporto HDR10+, un processore Qualcomm Snapdragon 778+, il supporto 5G, una fotocamera frontale da 16 megapixel, una doppia fotocamera posteriore (con sensore primario da 50 megapixel e sensore ultra grandangolare da 16 megapixel), una batteria da 4.500 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 45 W, alla ricarica wireless e a quella inversa) e Android 12 con interfaccia Nothing OS.

Le nuove anticipazioni su Nothing Phone (1)

Pare che il produttore abbia deciso di lanciare il suo primo smartphone solo in due colorazioni (nera e bianca) mentre dovrebbero essere tre le varianti per quanto riguarda la memoria:

8 GB di RAM LPDDR5 e 128 GB di memoria integrata (UFS 3.1)

8 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di memoria integrata (UFS 3.1)

12 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di memoria integrata (UFS 3.1)

Per quanto riguarda la RAM, pare che Nothing Phone (1) consentirà agli utenti di espandere quella disponibile con un certo quantitativo di RAM virtuale mentre la batteria dovrebbe essere in grado di ricaricarsi al 50% in appena 30 minuti.

I possibili prezzi

L’esordio sul mercato di Nothing Phone (1) dovrebbe avvenire a fine luglio e lo smartphone dovrebbe essere venduto a circa 400 dollari nella versione base, a circa 420 dollari in quella 8/256 GB e a circa 450 dollari nella variante 12/256 GB. Staremo a vedere.