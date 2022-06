Anche oggi sono diversi i dispositivi Android a ricevere un nuovo aggiornamento software: precisamente si tratta di tre Samsung e di un ASUS, ossia di Samsung Galaxy A53 5G, Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy Tab S7 e di ASUS ROG Phone 3. Scopriamo tutte le novità e i cambiamenti in arrivo per i possessori.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A53 5G e Samsung Galaxy A51

Iniziamo dai due smartphone di fascia media del produttore sud-coreano. Samsung Galaxy A53 5G sta iniziando a ricevere l’aggiornamento con le patch di sicurezza di giugno 2022 a partire da Singapore, ma siamo certi che il rollout raggiungerà l’Europa a breve. Il firmware in distribuzione è il A536EXXU2AVF2 e porta la correzione a più di 60 vulnerabilità scovate di recente nel sistema operativo.

Non sembrano essere incluse ulteriori novità rilevanti, a parte i soliti miglioramenti di stabilità e le correzioni di bug che fanno sempre piacere. Vi ricordiamo che lo smartphone dovrebbe ricevere un supporto software di prim’ordine: uscito con Android 12 insieme ai fratelli Galaxy A33 5G e Galaxy A73 5G, dovrebbe ricevere quattro aggiornamenti di Android.

Aggiornamento simile in distribuzione per Samsung Galaxy A51, anche se in questo caso si parte dagli Stati Uniti con il firmware A515U1UES7DVF1. Le novità includono le patch di sicurezza di giugno 2022, con la correzione delle decine di vulnerabilità già citate qui sopra (incluse quelle relative alle connettività Wi-Fi e Bluetooth) e i miglioramenti generici di stabilità. Il rollout riguarda per il momento i modelli statunitensi no brand, ma potrebbe volerci solo qualche ora prima che raggiunga l’Europa e l’Italia.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Tab S7

Proseguiamo in casa Samsung con l’aggiornamento per Galaxy Tab S7, che parte anche stavolta negli Stati Uniti. Il firmware T878USQU2CVE5 ha debuttato sui modelli brandizzati Sprint e T-Mobile e dovrebbe raggiungere tutti gli altri nel giro di qualche giorno.

Le novità non sono moltissime, anzi: troviamo le patch di sicurezza di giugno 2022 con più di 60 vulnerabilità corrette (incluse quelle relative a Bluetooth e Wi-Fi), oltre a qualche bugfix generico e a miglioramenti per quanto riguarda la stabilità del sistema. Vi ricordiamo che il tablet è stato lanciato con Android 10 e che ha già ricevuto due aggiornamenti importanti, ad Android 11 con One UI 3 e ad Android 12 con One UI 4 (a partire da dicembre): in base a quanto abbiamo visto, Samsung potrebbe portare altre due major release, spingendosi fino ad Android 14.

Novità aggiornamento ASUS ROG Phone 3

ASUS ROG Phone 3 non è uno smartphone rinomato per la sua celerità nel ricevere gli aggiornamenti Android: come dimostrato già lo scorso anno con l’arrivo della prima versione beta di Android 11 solo a fine marzo 2021, i suoi punti di forza sono altri. In ogni caso, meglio tardi che mai, giusto?

Lo smartphone da gaming (ZS661KS) sta ricevendo finalmente l’aggiornamento stabile ad Android 12 dopo un periodo di beta test iniziato a metà maggio 2022, riuscendo a rimanere per un soffio all’interno della finestra annunciata lo scorso ottobre. In distribuzione la versione 31.0210.0210.230, che porta con sé l’ultima release del sistema operativo con numerose novità: tra queste possiamo citare il rinnovamento di diverse app di sistema (come Telefono, Contatti, File Manager, Calcolatrice, Orologio, Galleria e così via) e delle impostazioni, i cambiamenti introdotti nei Quick Settings, nel pannello delle notifiche e nel controllo del volume (ora in linea col design di Android 12), l’aggiunta della Privacy Dashboard per il controllo dei permessi e degli indicatori con l’uso di microfono e fotocamera e l’introduzione di una nuova pagina per i widget nel launcher.

Come aggiornare Samsung Galaxy A53 5G, Galaxy A51, Galaxy Tab S7 e ASUS ROG Phone 3

Gli aggiornamenti di cui abbiamo parlato potrebbero non essere ancora arrivati in Italia, ma fare un tentativo via OTA non guasta. Per aggiornare Samsung Galaxy A53 5G, Samsung Galaxy A51 e Samsung Galaxy Tab S7 potete recarvi nelle impostazioni di sistema seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

Per aggiornare ASUS ROG Phone 3 potete seguire un percorso simile: più precisamente “Impostazioni > Aggiornamento del sistema > Verifica Aggiornamento“. In alternativa potete scaricare il firmware direttamente dal sito ASUS, non appena sarà pubblicato.

Leggi anche: In attesa di Samsung tocca a ASUS, Google e Xiaomi in #NewSmartphone di Luglio