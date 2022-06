WINDTRE e Gameloft hanno annunciato il lancio dell’applicazione WINDTRE GoPlay. Si tratta di un’app che offre un ricco catalogo di oltre mille giochi a cui accedere con il proprio smartphone Android. L’applicazione è stata sviluppata da Gameloft Business Solutions ed è disponibile come esclusiva per i clienti WINDTRE. Ecco tutti i dettagli sulla nuova app che permette di accedere ai migliori giochi Android, come funziona il servizio e quali sono i principali contenuti accessibili tramite la nuova applicazione.

WINDTRE GoPlay è la nuova app dedicata al gaming realizzata in collaborazione con Gameloft

È disponibile WINDTRE GoPlay. La nuova applicazione per gli appassionati di gaming su smartphone offre un ricco catalogo di giochi (in totale ci sono oltre mille titoli da provare e giocare in modo completo). L’applicazione è accessibile in esclusiva per i clienti WINDTRE ed è realizzata da Gameloft Business Solutions promettendo una piattaforma intuitiva e di facile accesso per tutti gli utenti.

Tramite WINDTRE GoPlay è possibile accedere a variati titoli, con una selezione di giochi mobile pensata per soddisfare appieno le esigenze e i gusti di tutte le tipologie di utenti. Il catalogo include titoli molto apprezzati e conosciuti come Asphalt Nitro 2, LEGO Legacy Heroes Unboxed, Lara Croft GO e Sonic Runners Adventure. Da notare che tramite l’applicazione è possibile accedere anche ad una sezione di video e news dedicata al mondo dei videogiochi curata dal network europeo Eurogamer.

WINDTRE GoPlay è disponibile per i dispositivi Android. L’applicazione supporta dispositivi Android a partire dalla versione 7.0. Per il momento, non c’è una versione per iOS dell’applicazione. L’accesso alla piattaforma è riservato ai clienti WINDTRE che potranno provare tutti i contenuti disponibili grazie al primo mese gratuito.

Successivamente, è previsto un costo di 3,99 euro al mese con addebito su credito residuo della SIM. La sottoscrizione potrà essere disattivata in qualsiasi momento, tramite l’app WINDTRE. Per gli appassionati, quindi, c’è la possibilità di accedere ad un ricchissimo catalogo di titoli ad un costo decisamente contenuto grazie alla partnership tra Gameloft e WINDTRE. Tutti i dettagli sull’app sono disponibili sulla pagina dedicata del sito ufficiale. L’app è scaricabile da tutti gli utenti Android, tramite il Google Play Store, ma le sue funzionalità sono disponibili in esclusiva per i clienti WINDTRE mobile.

I nuovi clienti che passano a WINDTRE possono attivare offerte dedicate che consentiranno di provare tutti i contenuti presenti sulla piattaforma. Per i più giovani, ad esempio, ci sono le offerte Young 5G e Young 5G+ che includono, rispettivamente, 100 GB e 200 GB oltre a minuti ed SMS illimitati. La prima tariffa presenta un costo di 9,99 euro al mese mentre la seconda costa 12,99 euro al mese.

Tommaso Vitali, Direttore B2C Marketing & New Business di WINDTRE, sottolinea: “con il lancio dell’App WINDTRE GoPlay, la nostra azienda si conferma sempre più vicina agli interessi e alle passioni dei più giovani e di tutti i videogiocatori. Il mondo del mobile gaming è in continua crescita e siamo felici di rafforzare la nostra presenza nel settore, mettendo a disposizione la velocità e l’affidabilità della nostra rete ‘Top Quality’ attraverso una piattaforma all’avanguardia sviluppata con la collaborazione di Gameloft, uno dei player leader in questo mercato”.