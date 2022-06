Secondo un’indiscrezione fresca di giornata Xiaomi avrebbe in programma di migliorare i display nei suoi prossimi smartphone Android di fascia media introducendo dei pannelli LTPO.

Stando a quanto riportato dal noto informatore Digital Chat Station sul social cinese Weibo, l’azienda avrebbe in mente di introdurre display LTPO per ottimizzare il consumo energetico per i suoi smartphone di fascia media, dato che questi display possono aumentare o ridurre dinamicamente la loro frequenza di aggiornamento solitamente da 1 a 120 Hz a seconda del contesto dio utilizzo.

Xiaomi potrebbe introdurre display LPTO a basso consumo nei suoi smartphone di fascia media

Secondo l’informatore Xiaomi starebbe testando su uno dei suoi smartphone di fascia media un display che supporta una frequenza di aggiornamento di 120 Hz in grado di scendere a 1 Hz e che offre anche l’attenuazione CC.

I display LTPO sono in circolazione da un po’ di tempo e la terza generazione di questa tecnologia è ormai alle porte per gli smartphone di punta, quindi non sorprende che Xiaomi intenda aggiornare i pannelli dei suoi smartphone di fascia media, tuttavia vale la pena precisare che non tutti i display LTPO sono in grado di scendere fino alla frequenza di 1 Hz.

Alcuni produttori di smartphone sono ancora molto indietro in questo senso, mentre Xiaomi offre da tempo display a 120 Hz a prezzi ragionevoli nei suoi smartphone di fascia media, tuttavia non sappiamo ancora quando arriverà sul mercato il primo medio gamma Xiaomi con un display come quello sopra descritto, né quale sarà il suo prezzo.

