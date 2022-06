Files di Google è probabilmente una delle app meno famose della casa di Mountain View, ma è senza dubbio una delle più utili e sottovalutate: nata come Files Go nel 2017 e pensata soprattutto per aiutare i possessori di dispositivi di fascia bassa a tenerne la memoria libera da file inutili, l’app si è evoluta fino a diventare un file manager sempre più ricco di funzioni e adesso guadagna un’opzione che gli utenti aspettavano da tanto tempo.

Tra le recenti nuove aggiunte di maggiore interesse meritano di essere ricordati il cestino, che aiuta nel recupero di file cancellati accidentalmente, la cartella sicura, l’integrazione con Google Foto per l’Archiviazione intelligente e la cartella dei preferiti e, per finire, i filtri per la ricerca delle app.

Files di Google: ecco le app predefinite

L’ultimo aggiornamento di Files di Google reca la data del 21 giugno 2022 e finalmente il team di Google ha introdotto un’opzione per impostare determinate applicazioni come predefinite per l’apertura di certe tipologie di file.

In precedenza, tutte le volte che l’utente andava ad aprire un file particolare, si trovata a dover scegliere — in una piccola finestra di dialogo — tra tutte le app presenti sul dispositivo e in grado di eseguire l’azione. Finalmente, questa seccatura è stata eliminata: grazie alla nuova opzione “Ricorda la mia scelta” (“Always”), è sufficiente selezionare la propria app d’elezione soltanto la prima volta, dopodiché i file verranno aperti automaticamente da questa.

Pensate, ad esempio, ai PDF o ad altre tipologie di file che siete soliti aprire sul vostro dispositivo Android. Per quanto sembri banale, attivando la nuova opzione, potrete finalmente aprirli al volo, senza dover scegliere ogni singola volta l’app da utilizzare.

Naturalmente, nel caso in cui voleste modificare la selezione, nulla quaestio: basta aprire le impostazioni dell’app impostata, scorrere in fondo alla pagina e toccare Elimina i predefiniti.

Come installare e aggiornare Files di Google

La versione più recente di Files di Google è disponibile sul Google Play Store (tramite il quale potete anche diventare beta tester per provare le novità in anteprima) cliccando sul seguente badge.

