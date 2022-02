Files di Google è un file manager ancora più completo con queste novità

Files di Google non è la più famosa tra le app della casa di Mountain View, ma è indubbiamente una delle più utili e sottovalutate: nata come Files Go nel 2017 e pensata soprattutto per aiutare i possessori di dispositivi di fascia bassa a tenerne la memoria libera da file inutili, l’app si è evoluta fino a diventare un file manager sempre più ricco di funzioni e adesso si arricchisce di altre utili novità.

Tra le recenti nuove aggiunte più significative meritano una menzione il cestino, che aiuta nel recupero di file cancellati accidentalmente, la cartella sicura, l’integrazione con Google Foto per l’Archiviazione intelligente e la cartella dei preferiti.

Con la prima novità del nuovo anno, Files di Google dà una grossa mano agli utenti che vogliano disinstallare qualche app per fare spazio sul dispositivo. Questo avviene grazie ai nuovi filtri per le app: basta aprire Files, individuare App tra le varie categorie e aprirla. A questo punto, oltre alla suddivisione più ampia tra File di installazione, App di sistema e App installate, è in cima a queste ultime che campeggia la novità: sono disponibili i tre filtri App di grandi dimensioni, App inutilizzate e Giochi.

Ciascun filtro viene identificato da un’icona colorata e ben visibile, pertanto anche scorrendo nella lista completa delle applicazioni installate è possibile notare a colpo d’occhio quelle che occupano più spazio, quelle che non utilizziamo da molto tempo e i giochi. In ogni caso è sufficiente eseguire un tap su un filtro perché venga mostrato il solo elenco delle app che secondo Files potremmo voler disinstallare. Il filtro delle app inutilizzate non è esattamente nuovo, dato che Files permetteva già di trovarle rapidamente attraverso il tab Cancella, ma questo nuovo sistema è preferibile. Ecco alcuni screenshot che mostrano la novità in funzione.

La versione più recente di Files di Google è disponibile sul Google Play Store (tramite il quale potete anche diventare beta tester per provare le novità in anteprima) cliccando sul seguente badge.