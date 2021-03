Google svela alcune novità per quanto riguarda la gestione delle notifiche all’interno di Google Drive su dispositivi mobile. In base a quanto ha dichiarato l’azienda, le novità di oggi servono per facilitare la visione dei più importanti compiti assegnati direttamente all’interno di Google Drive. Ecco alcune delle novità:

Visualizza tutte le notifiche in un unico posto, anche senza le notifiche del dispositivo abilitate

Scegli i filtri per controllare i tipi di notifiche che ricevi

Elimina e ignora le notifiche che non desideri

Esegui azioni come condividere file direttamente dalle notifiche

Mostra più informazioni sul file direttamente dalla notifica

Arriva il pannello delle notifiche

Direttamente dalla schermata iniziare di Google Drive, gli utenti potranno passare dalla schermata “Suggeriti” al centro delle notifiche, semplicemente con un tap.

La novità, per Google, assume grande importanza in quanto “Oggi molte persone si affidano alla posta elettronica per tenere traccia di attività importanti sui propri file in Google Workspace. A volte, ciò può includere la ricerca nella posta in arrivo, l’impostazione di filtri o l’indirizzamento a email non correlate e urgenti. Il centro notifiche di Drive consente di risparmiare tempo nella ricerca delle notifiche più importanti e rende più facile tenere traccia delle cose da fare da Google Drive.”

Il nuovo centro delle notifiche è disponibile sia per gli account personali che aziendali a partire dalla versione 2021.8 di Google Drive, il cui rilascio non è ancora molto esteso.

Grandi novità in arrivo su Google File

La versione 1.0.362806406 di Files di Google attualmente in rilascio nel Play Store aggiunge la possibilità di etichettare i file come “Preferiti”, i quali verranno poi automaticamente aggiunti all’interno dell’omonima cartella. Per etichettare un file come preferito è necessario selezionarlo, tappare sull’icona con i tre pallini in alto a destra e da lì selezionare “Aggiungi ai Preferiti”.

Il teardown dell’APK svela inoltre che l’applicazione di Google si appresta a mostrare una nuova interfaccia per quanto riguarda la visualizzazione dello spazio residuo sul proprio dispositivo, così come la capacità di individuare automaticamente le foto sfocate in memoria per rimuoverle in modo da risparmiare spazio – l’app chiederà il permesso di cancellarle di volta in volta, tranquilli. Inoltre, Google File si appresta a rimpiazzare il sistema di condivisione in-app con Nearby Share.

Non è ancora chiaro quando queste funzioni verranno rilasciate, ma nel mentre potete controllare la presenza di eventuali aggiornamenti di Files di Google tramite il badge del Play Store sottostante.