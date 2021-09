Google Foto ha subito un cambiamento epocale negli ultimi mesi, ma rimane comunque uno dei migliori servizi per effettuare il backup di foto e video sul cloud e liberare così la memoria interna dello smartphone e adesso il tutto può essere automatizzato grazie alla funzione Archiviazione intelligente (Smart Storage) introdotta su Files di Google.

Files di Google in soccorso di Foto con Archiviazione intelligente

La nuova funzione Archiviazione intelligente (Smart Storage) dell’applicazione Files di Google è in roll out adesso per gli smartphone della serie Pixel e, una volta attivata, si occupa di svolgere un’operazione tanto semplice quanto utile: elimina automaticamente dalla memoria interna dello smartphone tutte le foto e i video dei quali sia già stato eseguito il backup su Google Foto. A ben vedere, si tratta di un’automatizzazione della funzione “Libera spazio” di Foto.

L’eliminazione viene effettua in modo automatico, ma non immediatamente: infatti, i file multimediali vengono cancellati dalla memoria interna del dispositivo soltanto una volta che siano trascorsi 60 giorni dal caricamento su Google Foto. Una volta cancellati – spiega Big G –, foto e video rimangono disponibili soltanto su Google Foto nella qualità selezionata dall’utente.

A questo punto è importante fare una precisazione: onde evitare disagi agli utenti, la funzione è disattivata su Files di Google per impostazione predefinita e va attivata manualmente. La procedura di attivazione è semplicissima: basta aprire Files, entrare nelle Impostazioni e poi abilitare Archiviazione intelligente tramite lo switch apposito.

Allo stato attuale, la funzione Archiviazione intelligente di Files di Google risulta in roll out soltanto per i Pixel e nemmeno per tutti: al momento compare soltanto su quelli con Android 12 già installato (ecco la nostra prova dell’ultima beta). Sugli smartphone di altri brand non ce n’è traccia, neppure con la versione beta di Files di Google.

La versione più recente di Files è disponibile al download sul Google Play Store cliccando sul badge sottostante.

