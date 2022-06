Qual è il primo aspetto che prendete in considerazione quando acquistate un nuovo smartphone? Lo schermo o la fotocamera? O cercate un modello dall’autonomia elevata. Qualunque sia la funzione che cercate, ricordate che il chipset è la parte più importante di uno smartphone, visto che coinvolge ogni comparto del dispositivo.

Per essere in grado di permettervi di giocare in maniera stabile, di non surriscaldarsi o di garantire la migliore fluidità possibile, uno smartphone deve essere dotato del giusto chipset. Ma come si misura la bontà di un chipset? Due sono i fattori fondamentali da prendere in considerazione: prestazioni e consumi energetici.

Il primo aspetto è indispensabile per garantire fluidità in ogni situazione, il secondo invece va a influire sull’autonomia e sulle temperature di esercizio. Gli smartphone di fascia alta utilizzano solitamente chipset dalle prestazioni elevate ma con problemi di surriscaldamento e consumi elevati, con poche eccezioni. POCO F4 rappresenta una di queste eccezioni, grazie allo Snapdragon 870 che riesce a unire prestazioni elevate a consumi contenuti.

POCO F4, prestazioni al top

Lo Snapdragon 870 è uno dei chipset maggiormente apprezzati per quanto riguarda i consumi e il calore emesso, caratteristiche che gli consentono di garantire prestazioni costanti in ogni situazione, dal gioco 3D all’utilizzo di tutti i giorni, senza strane sorprese.

La stabilità delle prestazioni è resa possibile dalla tecnologia LiquidCool 2.0, che si appoggia a una superficie radiante di 3.112 millimetri quadrati e fino a 7 strati di grafite, per tenere sempre sotto controllo le temperature, anche nei momenti più impegnativi. La RAM LPDDR5 e la memoria interna di tipo UFS 3.1 garantiscono inoltre elevate velocità di trasferimento e prestazioni all’altezza anche nel multitasking.

Schermo di alta qualità

POCO F4 non si accontenta di uno schermo qualsiasi e utilizza un pannello E4 AMOLED prodotto da Samsung, con una luminosità di picco di ben 1.300 nit e un contrasto di 5.000.000:1, una soluzione che lo rende perfetto per il gioco ma anche per la fruizione di contenuti multimediali. Grazie al supporto a Dolby Vision anche i film saranno ancora più piacevoli da gustare sullo schermo del nuovo smartphone.

Come tutti i top di gamma che si rispettino, anche lo schermo di POCO F4 ha una frequenza di refresh di 120 Hz, così da garantire immagini fluide e transizioni senza scatti. Ottimo per chi ama giocare, e vuole il meglio dal proprio smartphone, ma anche per la navigazione sui social network e per la lettura di articoli.

Grande batteria, ricarica rapida

POCO F4 è dotato di una batteria da 4.500 mAh e la natura parsimoniosa dello Snapdragon 870 gli permette di coprire senza grossi problemi una normale giornata lavorativa. Se però avete affrontato una mattinata intesa, o avete passato un pomeriggio con il vostro gioco 3D preferito e la batteria è a terra, nessun problema.

POCO infatti ha dotato il proprio flagship di una ricarica rapida a 67 watt, che permette allo smartphone di fare il pieno in appena 38 minuti, giusto il tempo di uno spuntino veloce o di una pausa pranzo. Un dispositivo con Snapdragon 870 viene solitamente proposto a un prezzo compreso tra i 450 e i 700 euro, ma visto che si tratta di POCO è probabile che ci aspetti una piacevole sorpresa. Quale vorreste che fosse il prezzo di POCO F4?

Per scoprirlo non vi resta che attendere la presentazione ufficiale, in programma il 23 giugno alle 14:00 ora italiana, quando POCO F4 sarà presentato insieme a POCO X4 GT. L’evento sarà visibile anche su Twitter a questo indirizzo.

Informazione Pubblicitaria