Mi Buds M8 è un’applicazione che permette di controllare le cuffie true wireless di Xiaomi anche tramite smartphone di altri produttori. A seconda del modello di cuffie, l’app sviluppata da Andrei Zhukouski offre le seguenti funzionalità:

Livello della batteria per auricolari sinistro, destro e per l’astuccio di ricarica

Impostazioni di cancellazione attiva del rumore

Gesti di controllo delle cuffie

Avviso auricolare mancante

Test di adattamento delle cuffie per trovare la vestibilità più comoda

Connessione a più dispositivi contemporaneamente

Aggiornamento del firmware del prodotto

Altre possibilità interessanti

I Modelli di cuffie true wireless Xiaomi supportati includono:

FlipBuds Pro

Redmi AirDots 3 Pro

Redmi Buds 3 Pro

Redmi AirDots 3 Pro Genshin Impact

POCO Buds Pro (Genshin Impact globale)

Redmi Buds 3

Xiaomi Buds 3 Pro

Xiaomi Buds 3T Pro

Xiaomi Buds 3

Redmi Buds 4 Pro

Xiaomi Buds 4 Pro

Redmi Buds 4

Mi Buds M8 è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app e risulta recentemente aggiornata, inoltre è tradotta in italiano. A seguire trovate il badge per raggiungere la pagina dell’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive.

