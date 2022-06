La gamma Samsung Galaxy S22 potrebbe soffrire di un diffuso problema di improvvisa perdita di connettività dati. La conferma arriva da un elevato numero di segnalazioni da parte degli utenti italiani iscritti alla Samsung Community. Le segnalazioni vanno avanti da mesi ma, per il momento, sulla questione non ci sono ancora state risposte da parte di Samsung ed i vari aggiornamenti software non hanno ancora risolto il problema. Ecco tutti i dettagli sul problema segnalato direttamente dagli utenti.

Samsung Galaxy S22: l’intera gamma soffre di un’improvvisa perdita di dati, la conferma arriva direttamente dagli utenti

A segnalare il “caso” dell’improvvisa perdita di connettività dati per la gamma Samsung Galaxy S22 a TuttoAndroid.net è stato l’utente Angelo Catalano che si è fatto vero e proprio portavoce della community italiana, segnalando i diffusi problemi che diversi utenti, possessori di uno smartphone Galaxy S22 (quindi S22, S22 Plus o S22 Ultra), stanno affrontando da diversi mesi.

Stando alle prime informazioni, basate esclusivamente sulle segnalazioni degli utenti, i Samsung Galaxy S22 sembrano essere afflitti da un problema software irrisolto che si manifesta, in particolare, in fase di passaggio da 4G a 4G+. Questo passaggio causerebbe la perdita dell’indirizzo IP esterno con il DNS che non risponderebbe più al ping. Le prime segnalazioni risalgono già allo scorso mese di marzo.

Il problema, però, non mai stato risolto con i vari aggiornamenti software rilasciati da Samsung in queste ultime settimane. Le segnalazioni più recenti da parte degli utenti italiani della Samsung Community, infatti, risalgono alla giornata di oggi. Il malfunzionamento (con la perdita improvvisa di connettività sotto rete dati) è comune a praticamente tutte le segnalazioni degli utenti.

Un utente scrive “ ho inviato 5 segnalazioni ma il problema persiste, avevano promesso un aggiornamento per il 10 di giugno che risolvesse il problema ma ad oggi l’unica soluzione è attivare e disattivare la modalità aereo“. Commenti come questo sono molteplici. Le segnalazioni sulla Samsung Community, infatti, sono numerose e molti utenti confermando di aver tentato, senza successo, di richiedere il supporto dell’assistenza ufficiale di Samsung.

Una rapida ricerca sul forum Samsung Community ci mostra decine e decine di discussioni aperte sullo stesso tema. Anche se non si tratta di una problematica generalizzata, il bug colpisce un gran numero di utenti che stanno facendo sentire la loro voce direttamente sul forum di casa Samsung. Oggi proviamo a fare eco ai problemi segnalati dagli utenti possessori di uno smartphone della gamma Samsung Galaxy S22.

Staremo a vedere se Samsung darà o meno una risposta ufficiale e se, con uno dei prossimi aggiornamenti, andrà a risolvere questo fastidiosissimo bug.

Grazie ad Angelo Catalano per la segnalazione