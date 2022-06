L’azienda di Carl Pei è finalmente pronta per la prima incursione nel mercato degli smartphone. Il vociferato Nothing Phone (1) oggi è stato ufficializzato attraverso un teaser che mostra una piccola porzione del dispositivo e rivela qualche dettaglio in attesa del lancio confermato per il 12 luglio.

Nothing Phone (1) si mostra nel primo teaser ufficiale

L’immagine promozionale pubblicata oggi dall’azienda offre un primo sguardo al look di Nothing Phone (1) rivelando che lo smartphone sfoggerà un design piatto che ricorda i recenti modelli di iPhone e che lo chassis sarà in metallo.

Il modulo della fotocamera posteriore è posizionato sul lato sinistro con i sensori disposti in verticale, in linea con i render precedentemente trapelati.

Uno screenshot condiviso tramite Twitter dal noto informatore Mukul Sharma rivela che sarà possibile prenotare in anticipo lo smartphone prima del lancio ufficiale versando un anticipo di 2.000 Rupie, corrispondenti a circa 25 euro.

Lo screenshot trapelato mostra la dicitura “variante a scelta” , il che suggerisce che Nothing Phone (1) potrebbe essere disponibile in più configurazioni di memoria e opzioni di colore.

Nothing Phone (1) farà il suo debutto il 12 luglio in India e nei mercati globali e sarà venduto esclusivamente nel paese tramite Flipkart. Nelle prossime settimane possiamo aspettarci altri teaser volti a stuzzicare il palato del settore.

