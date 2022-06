L’organizzazione Bluetooth Special Interest Group (SIG) ha annunciato un’altra nuova funzionalità che renderà molto più facile godersi i contenuti insieme ad amici, familiari e in luoghi pubblici attraverso la tecnologia Bluetooth.

Prossimamente sarà possibile trasmettere l’audio a tutti i dispositivi Bluetooth grazie alle imminenti specifiche audio di trasmissione Auracast.

Precedentemente noto come Audio Sharing, Auracast fa parte delle nuove funzionalità audio Bluetooth Low Energy (LE) e renderà l’audio Bluetooth multipoint molto più semplice, consentendo di ascoltare tramite le proprie cuffie l’audio dei contenuti in riproduzione sui dispositivi di amici e familiari.

Inoltre la tecnologia Auracast consentirà anche di sintonizzarsi sulle TV compatibili negli spazi pubblici come quelle silenziose nelle sale d’attesa, negli aeroporti, nelle palestre e nei ristoranti.

Auracast consentirà di trasmettere l’audio a un numero illimitato di altoparlanti e cuffie contemporaneamente

I dispositivi abilitati per Auracast sono tutti compatibili tra loro, quindi la condivisione dell’audio sarà una funzionalità standard integrata direttamente in smartphone, tablet e cuffie, oltre che negli apparecchi acustici di nuova generazione che supportano Bluetooth LE Audio.

Il Bluetooth SIG spiega che quando i visitatori si troveranno in un luogo pubblico, come una stazione ferroviaria, un cinema, un centro conferenze o un luogo di culto, saranno in grado di ricevere le trasmissioni audio dal sistema di amplificazione direttamente nelle loro cuffie Bluetooth o apparecchi acustici abilitati Auracast, rendendo più facile per tutti attingere a un microfono disponibile pubblicamente.

Questa tecnologia potrebbe anche essere utilizzata per inviare annunci di viaggio direttamente alle cuffie dei visitatori in aeroporto o alla stazione ferroviaria.

Bluetooth Auracast fa parte della specifica Bluetooth LE Audio che dovrebbe essere lanciata nella sua forma definitiva entro i prossimi mesi, ma probabilmente ci vorrà del tempo prima che sviluppatori e produttori aggiungano il supporto completo per tutte le funzionalità messe a disposizione da questo standard, tuttavia l’attesa potrebbe non essere lunga dato che alcuni dispositivi sono già forniti con il supporto Bluetooth LE Audio.

