Le indiscrezioni sullo smartphone Nothing Phone (1) continuano a infittirsi con l’avvicinarsi del lancio. Recentemente è trapelato che il dispositivo della start-up con sede a Londra fondata da Carl Pei, ex CEO e co-fondatore di OnePlus, sfoggerà un retro trasparente e adotterà un chipset Snapdragon, mentre oggi sono emersi dettagli su cosa aspettarci dal display.

Emergono nuovi dettagli sullo schermo di Nothing Phone (1)

Secondo TechDroider, Nothing Phone (1) offrirà un pannello OLED Full HD+ con una risoluzione di 1080×2400 pixel con cornici inferiori super sottili.

La fonte afferma inoltre che lo schermo dello smartphone avrà una diagonale da 6,55 pollici e che dovrebbe supportare una frequenza di aggiornamento di 90 Hz o 120 Hz.

In base alle precedenti voci di corridoio Nothing Phone (1) dovrebbe utilizzare il SoC Snapdragon 7 Gen 1 abbinato a un massimo di 8 GB di RAM e fino a 128 GB di spazio di memoria interna.

Secondo un recente rapporto Nothing Phone (1) debutterà il 21 luglio e verrà lanciato a un prezzo inferiore ai 500 euro. In merito a Nothing Phone (1) la start-up ha le idee chiare: filosofia di design coerente.

Leggi anche: Migliori smartphone Android, la classifica di giugno 2022