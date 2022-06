Ogni volta che Samsung lancia un nuovo smartphone di punta, il produttore rilascia anche una versione aggiornata di One UI, ossia la sua interfaccia personalizzata, destinata a sbarcare su tutti i dispositivi dell’azienda.

Ebbene, in occasione del lancio dei Samsung Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4 il colosso coreano dovrebbe rilasciare One UI 4.1.1, così come ha fatto lo scorso anno per le precedenti generazioni dei suoi smartphone pieghevoli (arrivati con One UI 3.1.1).

Ecco quando dovrebbe arrivare Samsung One UI 4.1.1

Se fino a questo momento ci si muoveva nel campo delle speculazioni, adesso è arrivata una conferma da parte di un rappresentante di Samsung, il quale nel forum ufficiale del colosso coreano ha parlato proprio di One UI 4.1.1 (ciò in risposta ad un utente che si lamentava di un bug relativo ad un’app della suite Good Lock).

Come da tradizione, il team di Samsung non ha voluto anticipare le funzionalità che saranno introdotte con la prossima versione dell’interfaccia personalizzata dell’azienda ma è probabile che One UI 4.1.1 finirà per rappresentare soltanto un minor update, magari con qualche novità in più appositamente studiata per esaltare le potenzialità degli smartphone pieghevoli.

In sostanza, i possessori di smartphone di Samsung non devono attendersi una rivoluzione per agosto, periodo in cui ci si attende il lancio delle nuove generazioni dei device pieghevoli dell’azienda.

Per le grandi novità, invece, ci sarà da avere pazienza fino all’inizio del prossimo anno, quando dovrebbe essere lanciata One UI 5.0, probabilmente in occasione della presentazione ufficiale della serie Samsung Galaxy S23: sarà tale versione, infatti, a introdurre le nuove funzionalità di Android 13 e quelle appositamente sviluppate dal team del colosso coreano per rendere l’esperienza offerta ai possessori dei device dell’azienda sempre più ricca.

In pratica, per scoprire cosa il produttore ha in serbo per noi con la prossima versione della sua interfaccia c’è ancora tanto tempo.

