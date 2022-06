Circa un mese fa, l’AGCOM ha pubblicato il nuovo Osservatorio sulle Comunicazioni riguardante il quarto trimestre del 2021, una panoramica che considera le dinamiche relative alla situazione della portabilità del numero di telefono nel mercato della telefonia mobile italiano.

All’interno del report, che analizza i dati dell’ultimo trimestre del 2021, l’AGCOM ha tirato fuori un bilancio sulla situazione annuale, mettendo a paragone i dati registrati a dicembre 2021 con quelli di dicembre 2020.

Telefonia mobile: ecco la situazione generale su portabilità e indice di mobilità a dicembre 2021

Analizzando i dati forniti dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, da dicembre 2020 a dicembre 2021 sono state effettuate 9,9 milioni di operazioni di portabilità del numero mobile (cambio operatore con mantenimento del proprio numero).

L’indice di mobilità, ovvero quell’indice che tiene conto del rapporto tra le linee mobilitate da inizio anno e la corrispondente base clienti media complessiva, si conferma in calo, su base annua, passando dal 40,8% di dicembre 2020 al 35,9% di dicembre 2021.

Portabilità: scopriamo come è cambiata la situazione da dicembre 2020 a dicembre 2021

Addentrandoci in un’analisi più specifica, scopriamo le variazioni di linee in uscita e linee in ingresso, analizzando i dati dei quattro operatori di telefonia mobile italiana (TIM, WINDTRE, Vodafone e Iliad) e tutti gli operatori virtuali (MVNO) considerati in blocco, al netto di Kena Mobile, Very Mobile e ho. Mobile, considerati dall’AGCOM come parte integrante dei dati degli operatori a cui fanno a capo (rispettivamente, TIM, WINDTRE e Vodafone).

WINDTRE Linee in uscita: 24,1% Linee in ingresso: 18,0%

TIM Linee in uscita: 21,2% Linee in ingresso: 15,8%

Vodafone Linee in uscita: 23,7% Linee in ingresso: 18,0%

Iliad Linee in uscita: 9,4% Linee in ingresso: 18,0%

MVNO Linee in uscita: 21,6% Linee in ingresso: 30,2%



Iliad e gli MVNO sorridono, WINDTRE e Vodafone un po’ meno, TIM per niente

Analizzando i dati, quindi, appare lampante come Iliad e gli operatori virtuali (MVNO) si confermino i protagonisti nel mercato italiano della telefonia mobile, risultando gli operatori a guadagnare più linee mobili al netto di quelle in uscita: sommando le linee in entrata tra tutti questi operatori, infatti, si raggiunge la quota del 48,2% del totale di linee di telefonia mobile in entrata dell’intero mercato italiano; al contempo, i dati delle linee in uscita sono i più bassi.

Effettuando poi un confronto con i dati del trimestre precedente (ovvero i dati a settembre 2021, riportati nel grafico qua sopra), emergono ulteriori dati molto interessanti:

Iliad è l’unico operatore di telefonia mobile in Italia, tra i quattro principali, a far registrare una forbice in positivo tra le linee in uscita (in calo rispetto al trimestre precedente) e le linee in ingresso (anch’esse in calo, ma leggero, rispetto al trimestre precedente).

di telefonia mobile in Italia, tra i quattro principali, a far registrare una tra le linee in uscita (in calo rispetto al trimestre precedente) e le linee in ingresso (anch’esse in calo, ma leggero, rispetto al trimestre precedente). Gli operatori virtuali fanno registrare un consistente calo delle linee in uscita rispetto al trimestre precedente e un lieve aumento per quanto concerne le linee in ingresso.

Situazione opposta per WINDTRE, TIM e Vodafone (e i rispettivi operatori virtuali i cui dati, come detto, vengono considerati dall’AGCOM all’interno dei dati degli operatori principali):

WINDTRE , a fine 2021, è l’operatore italiano di telefonia mobile con la forbice (negativa) maggiore fra linee in uscita (24,1%) e linee in ingresso (18,0%) ma migliora leggermente la propria situazione rispetto a quella registrata il trimestre precedente.

, a fine 2021, è l’operatore italiano di telefonia mobile con la (24,1%) (18,0%) ma migliora leggermente la propria situazione rispetto a quella registrata il trimestre precedente. Vodafone registra una situazione simile a quella di WINDTRE ma realizza dati prevalentemente stabili rispetto al trimestre precedente.

registra una ma realizza rispetto al trimestre precedente. Male, invece, la situazione per TIM che risulta di gran lunga l’operatore di telefonia mobile con i dati peggiori, confrontando le situazioni tra gli ultimi due trimestri, facendo segnare un netto incremento delle linee in uscita al quale corrisponde un calo delle linee in entrata.

Qualora siate interessati ad un quadro più completo e approfondito, potete recarvi sul sito ufficiale AGCOM per consultare direttamente il documento, mentre se siete alla ricerca dell’operatore ideale potete leggere il nostro articolo comparativo.

